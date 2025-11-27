За броени часове: Събраха чрез дарения всичките 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

200 000 лева - сумата, която беше обявена от Варненския окръжен съд като парична гаранция, срещу която Благомир Коцев да излезе от ареста и да се прибере при семейството си, е събрана. Това съобщи Манол Пейков от "Продължааме промяната" в профила си във фейсбук.

"Към 23:00 (четири часа и половина след началото на кампанията) във Фондация "Манол Пейков и приятели" са събрани малко над 176,600 лева от над 1,500 дарения", посочи той. "Междувременно в Platformata актьорът Филип Буков е събрал малко над 65,000 лева", допълва Пейков.

По думите му се очаква още утре Благомир Коцев да се прибере при семейството си. Според закона той е подсъдим и може да излезе на свобода, когато внесе сумата и ако държавното обвинение не оспори съдебното решение. От прокуратурата обясниха по-рано, че ще все още не се решили дали ще обжалват. След 5 месеца в различни арести варненци посрещнаха днес Благомир Коцев пред Съдебната палата.

