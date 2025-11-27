Силно земетресение разлюля Аляска (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6 разтърси района на град Анкоридж в американския щат Аляска, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американския Геоложки институт.
Трусът е бил регистриран в 8:11 ч. местно време на дълбочина от 69 километра. Епицентърът е бил на 12 километра, северозападно от Съсинта - район, който се намира на около 108 километра от Анкоридж, предаде БТА.
27.11.2025
A magnitude 5.6 earthquake occurred in southern Alaska, approximately 38 miles from Anchorage. The initial magnitude was reported as 6.0, but the US Geological Survey later downgraded it to 5.6. The seismic focus was located at a depth of 69.4 km. pic.twitter.com/4RRkkD8fDP
Засега няма информация за жертви и щети. Тревога за цунами на този етап не се налага да бъде издавана. Днешното земетресение е най-силното, което е регистрирано в централната част на Аляска от 2021 г. насам.