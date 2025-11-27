Спорт:

Силно земетресение разлюля Аляска (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 23:20 часа 392 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 6 разтърси района на град Анкоридж в американския щат Аляска, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американския Геоложки институт.

Трусът е бил регистриран в 8:11 ч. местно време на дълбочина от 69 километра. Епицентърът е бил на 12 километра, северозападно от Съсинта - район, който се намира на около 108 километра от Анкоридж, предаде БТА.

Засега няма информация за жертви и щети. Тревога за цунами на този етап не се налага да бъде издавана. Днешното земетресение е най-силното, което е регистрирано в централната част на Аляска от 2021 г. насам.

