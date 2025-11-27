Путин превзема несъществуващ на фронта град в Украйна: Изпуши ли съвсем главата на диктатора? (ВИДЕО)

"Ако погледнете по-на изток на картата, там е Комсомолск – а по-на север са Купянск, на североизток са Славянск и Северск'. Думите са на руския диктатор Владимир Путин – и с тях той показва, че не познава сегашния фронт в Украйна.
Град на име Комсомолск не съществува. Съществува обаче Константиновка – на североизток от Покровск, която в момента руснаците атакуват, но все още не могат да минат по-напред от югоизточните ѝ покрайнини.
"В Комсомолск, в самия град, текат боеве. И значително количество сгради са освободени от нашата армия, напредъкът продължава", увери Путин. Измисленият от него град, който дори не е изцяло превзет, очаква той да дойде да разведе журналисти и да го покаже – така, както не направи с Купянск, който уж беше обкръжен – Още: Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)
Madness crept in unnoticed! Putin bragged about the “successes” of occupying forces in a city that doesn’t exist.— NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025
When there are no victories, you can always invent them. Putin claimed “successes” of Russian troops in the Ukrainian city of Komsomolsk — a place that doesn’t… pic.twitter.com/cfVXSQurou
Всъщност, в Украйна е имало град Комсомолск - Горишни Плавни, но той се намира в Полтавска област, а руската армия е толкова далеч от нея, колкото далеч е Владимир Путин от определени реалности.
А че Путин главата не го слуша пролича и от още един епизод, докато обясняваше как Русия ще покаже "силата на оръжието" в и на Украйна. Той коментира теча за разговорите на Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, който отдавна е същинска "совалка" на Кремъл във Вашингтон, с Юрий Ушаков – един от близките съветници на самия Путин. Според Путин, този теч на информация в западните медии, можело да е фалшива новина, но можело и подслушване да е, което било престъпление. Руският диктатор каза и как трябвало да знаеш как да надничаш/подслушваш и тръгна да обяснява какво има предвид – но внезапно се запъна необяснимо - Още: Истерията на Тръмп за мир в Украйна: Препъникамъните. В Купянск руснаците закъсват (ОБЗОР – ВИДЕО)
Putin also tried to comment on the scandal involving Witkoff, but after he started telling a joke, the old man seemed to forget what he wanted to say. pic.twitter.com/81E5BRvwPc— WarTranslated (@wartranslated) November 27, 2025