Войната в Украйна:

Путин превзема несъществуващ на фронта град в Украйна: Изпуши ли съвсем главата на диктатора? (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 23:16 часа 597 прочитания 0 коментара
Путин превзема несъществуващ на фронта град в Украйна: Изпуши ли съвсем главата на диктатора? (ВИДЕО)

"Ако погледнете по-на изток на картата, там е Комсомолск – а по-на север са Купянск, на североизток са Славянск и Северск'. Думите са на руския диктатор Владимир Путин – и с тях той показва, че не познава сегашния фронт в Украйна.

Град на име Комсомолск не съществува. Съществува обаче Константиновка – на североизток от Покровск, която в момента руснаците атакуват, но все още не могат да минат по-напред от югоизточните ѝ покрайнини.

"В Комсомолск, в самия град, текат боеве. И значително количество сгради са освободени от нашата армия, напредъкът продължава", увери Путин. Измисленият от него град, който дори не е изцяло превзет, очаква той да дойде да разведе журналисти и да го покаже – така, както не направи с Купянск, който уж беше обкръжен – Още: Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)

Всъщност, в Украйна е имало град Комсомолск - Горишни Плавни, но той се намира в Полтавска област, а руската армия е толкова далеч от нея, колкото далеч е Владимир Путин от определени реалности.

А че Путин главата не го слуша пролича и от още един епизод, докато обясняваше как Русия ще покаже "силата на оръжието" в и на Украйна. Той коментира теча за разговорите на Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, който отдавна е същинска "совалка" на Кремъл във Вашингтон, с Юрий Ушаков – един от близките съветници на самия Путин. Според Путин, този теч на информация в западните медии, можело да е фалшива новина, но можело и подслушване да е, което било престъпление. Руският диктатор каза и как трябвало да знаеш как да надничаш/подслушваш и тръгна да обяснява какво има предвид – но внезапно се запъна необяснимо - Още: Истерията на Тръмп за мир в Украйна: Препъникамъните. В Купянск руснаците закъсват (ОБЗОР – ВИДЕО)

