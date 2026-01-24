Войната в Украйна:

Европа е опасно зависима от американските оръжия. Но може да направи така, че и на Тръмп да не му е весело

24 януари 2026, 22:30 часа 346 прочитания 0 коментара
Европа е опасно зависима от американските оръжия. Но може да направи така, че и на Тръмп да не му е весело

Европа остава силно зависима от американските оръжия и освобождаването от тази зависимост ще отнеме години, ако не и десетилетия, въпреки сериозните усилия, които европейските страни полагат в последно време. Факт е, че европейските разходи за отбрана вече са с 50% по-високи в номинално изражение, отколкото през 2022 г. И се очаква те да нараснат до 500-700 милиарда евро годишно през следващите пет години, като около 30% от общата сума ще бъде насочена към създаването на нови оръжия.

Въпреки това, на Европа ще са й нужни минимум пет години, може би дори десетилетие, за да се превъоръжи основно и да получи стратегическа автономност от САЩ. Това включва да има собствено въздушно и геопространствено разузнаване, наблюдение и разузнаване (ISR); командване и контрол (C2); стратегически въздушен транспорт; възможности за прецизни удари на далечни разстояния с наземно базиране; хипермащабни възможности за облачни изчисления, пише The Economist.

Много разходи и много време

Само разходите за подмяна на американските неядрени активи, които са предоставени на НАТО, с нови оръжейни системи ще струват на Европа между 226 и 344 милиарда долара, според оценката на Международния институт за стратегически изследвания (IISS). И подмяната на много активи ще отнеме години, особено ако европейската отбранителна промишленост трябва да поеме по-голямата част от работата.

Още: Новата отбранителна стратегия на САЩ: Пентагона обяви ограничено американско участие в Европа

Европа е зависима и от американските разузнавателни и командно-контролни системи в НАТО. Отделно, Тръмп би могъл да стигне още по-далеч и да ограничи доставката на резервни части за американските изтребители F-35, които все още формират гръбнака на европейските военновъздушни сили. Компонентите за тях в по-голямата си част се съхраняват в САЩ, а изтребителите, подобно на смартфоните, зависят от постоянните актуализации на софтуера. В това отношение особено критични са т. нар. MDF - файловете с данните за мисиите, от които се ръководят пилотите, особено ако самолетите са в бойна ситуация, тъй като те представляват електронно ръководство за водене на бойните действия и се нуждаят от чести актуализации. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Американски военни в Полша. Снимка: Getty Images

Особено уязвимо от промените в настроението на Тръмп е Обединеното кралство. Защото ядрените му средства за възпиране разчитат на ракетите Trident D5, изстрелвани от подводници. Въпреки че в тях се използват бойни глави, произведени във Великобритания, ракетите се наемат от САЩ и се доставят от споделено хранилище в Кингс Бей, Джорджия.

Въпреки това не всичко изглежда толкова мрачно, тъй като и Европа има своите аргументи, които да накарат дори отмъстителният Тръмп да се поколебае, преди да прекъсне връзките си с нея, пише изданието.

Европейските лостове за влияние 

Още: "Обидни и откровено ужасяващи": Британският премиер бесен на Тръмп заради твърденията му за Афганистан (ВИДЕО)

На първо място това са европейските военни бази и командвания, без които американската армия ще бъде отслабена и ограничена в бъдещите си операции. 

САЩ биха загубили пари, защото дори временно отслабване на европейските F-35 би създало катастрофален прецедент, който би нанесъл непоправими щети на американския износ на оръжие. Освен това веригата за доставки на F-35 е отчетливо международна. Британската компания BAE Systems произвежда както опашната част на самолета, така и неговия комплект за електронна война, посочва изданието. 

Снимка: Getty Images

Накратко, макар че Тръмп би могъл да се възползва от европейската зависимост от американските оръжия, това би довело до значителни дългосрочни разходи и за САЩ и би лишило американските отбранителни компании от ценни продажби.

Следователно и двете страни имат какво да губят, ако се откажат преждевременно от НАТО, е заключението на експертите, на които се позовава The Economist.

Още: Ярост във Великобритания след думи на Тръмп за безполезността на НАТО: Трябва да иска прошка на колене

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Европа НАТО САЩ
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес