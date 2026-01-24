Европа е опасно зависима от американските оръжия. Но може да направи така, че и на Тръмп да не му е весело

Европа остава силно зависима от американските оръжия и освобождаването от тази зависимост ще отнеме години, ако не и десетилетия, въпреки сериозните усилия, които европейските страни полагат в последно време. Факт е, че европейските разходи за отбрана вече са с 50% по-високи в номинално изражение, отколкото през 2022 г. И се очаква те да нараснат до 500-700 милиарда евро годишно през следващите пет години, като около 30% от общата сума ще бъде насочена към създаването на нови оръжия.

Въпреки това, на Европа ще са й нужни минимум пет години, може би дори десетилетие, за да се превъоръжи основно и да получи стратегическа автономност от САЩ. Това включва да има собствено въздушно и геопространствено разузнаване, наблюдение и разузнаване (ISR); командване и контрол (C2); стратегически въздушен транспорт; възможности за прецизни удари на далечни разстояния с наземно базиране; хипермащабни възможности за облачни изчисления, пише The Economist.

Много разходи и много време

Само разходите за подмяна на американските неядрени активи, които са предоставени на НАТО, с нови оръжейни системи ще струват на Европа между 226 и 344 милиарда долара, според оценката на Международния институт за стратегически изследвания (IISS). И подмяната на много активи ще отнеме години, особено ако европейската отбранителна промишленост трябва да поеме по-голямата част от работата.

Европа е зависима и от американските разузнавателни и командно-контролни системи в НАТО. Отделно, Тръмп би могъл да стигне още по-далеч и да ограничи доставката на резервни части за американските изтребители F-35, които все още формират гръбнака на европейските военновъздушни сили. Компонентите за тях в по-голямата си част се съхраняват в САЩ, а изтребителите, подобно на смартфоните, зависят от постоянните актуализации на софтуера. В това отношение особено критични са т. нар. MDF - файловете с данните за мисиите, от които се ръководят пилотите, особено ако самолетите са в бойна ситуация, тъй като те представляват електронно ръководство за водене на бойните действия и се нуждаят от чести актуализации.

Американски военни в Полша. Снимка: Getty Images

Особено уязвимо от промените в настроението на Тръмп е Обединеното кралство. Защото ядрените му средства за възпиране разчитат на ракетите Trident D5, изстрелвани от подводници. Въпреки че в тях се използват бойни глави, произведени във Великобритания, ракетите се наемат от САЩ и се доставят от споделено хранилище в Кингс Бей, Джорджия.

Въпреки това не всичко изглежда толкова мрачно, тъй като и Европа има своите аргументи, които да накарат дори отмъстителният Тръмп да се поколебае, преди да прекъсне връзките си с нея, пише изданието.

Европейските лостове за влияние

На първо място това са европейските военни бази и командвания, без които американската армия ще бъде отслабена и ограничена в бъдещите си операции.

САЩ биха загубили пари, защото дори временно отслабване на европейските F-35 би създало катастрофален прецедент, който би нанесъл непоправими щети на американския износ на оръжие. Освен това веригата за доставки на F-35 е отчетливо международна. Британската компания BAE Systems произвежда както опашната част на самолета, така и неговия комплект за електронна война, посочва изданието.

Снимка: Getty Images

Накратко, макар че Тръмп би могъл да се възползва от европейската зависимост от американските оръжия, това би довело до значителни дългосрочни разходи и за САЩ и би лишило американските отбранителни компании от ценни продажби.

Следователно и двете страни имат какво да губят, ако се откажат преждевременно от НАТО, е заключението на експертите, на които се позовава The Economist.

