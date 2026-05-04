Европа и Канада няма да търпят един брутален световен ред: Марк Карни

04 май 2026, 13:21 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Европа и Канада не са осъдени да търпят един брутален световен ред, заяви днес канадският премиер Марк Карни на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван. Не смятаме, че сме осъдени да се подчиняваме на един световен ред, който все повече се характеризира с транзакционни и брутални политики. Срещи като тази откриват пред нас друг път, изтъкна Карни.

Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони заяви по време на същата среща, че Европа трябва да действа проактивно и да има политика за превенция на кризите, а не да реагира, когато кризите вече са настъпили, предаде АНСА. 

Вниманието на ЕПО трябва да бъде съсредоточено много повече и върху съседите на ЕПО, по-специално тези от Средиземноморския регион. Според италианския премиер това е очевидно сега, когато вниманието на всички е фокусирано върху географското пространство, известно като разширено Средиземноморие. 

"Миграцията е неразделна част от една многопластова криза, никой не може да се справи с нея сам. Затова сътрудничеството е от съществено значение", добави Мелони.

"На ниво ЕС през последните години доказахме способността ни да реагираме на извънредни ситуации — на кризата с коронавирусната пандемия и на кризата с Украйна. Но смятам също, че сега трябва да направим качествен скок. Това означава да преминем от способността ни да реагираме на кризите към способността ни да предвиждаме кризите", изтъкна Мелони.

Европейски съюз Европа Канада Марк Карни Джорджа Мелони Европейска политическа общност
Елена Страхилова Редактор
