Европа и Канада няма да търпят един брутален световен ред: Марк Карни

Европа и Канада не са осъдени да търпят един брутален световен ред, заяви днес канадският премиер Марк Карни на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван. Не смятаме, че сме осъдени да се подчиняваме на един световен ред, който все повече се характеризира с транзакционни и брутални политики. Срещи като тази откриват пред нас друг път, изтъкна Карни.

Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони заяви по време на същата среща, че Европа трябва да действа проактивно и да има политика за превенция на кризите, а не да реагира, когато кризите вече са настъпили, предаде АНСА.

Вниманието на ЕПО трябва да бъде съсредоточено много повече и върху съседите на ЕПО, по-специално тези от Средиземноморския регион. Според италианския премиер това е очевидно сега, когато вниманието на всички е фокусирано върху географското пространство, известно като разширено Средиземноморие.

"Миграцията е неразделна част от една многопластова криза, никой не може да се справи с нея сам. Затова сътрудничеството е от съществено значение", добави Мелони.

"На ниво ЕС през последните години доказахме способността ни да реагираме на извънредни ситуации — на кризата с коронавирусната пандемия и на кризата с Украйна. Но смятам също, че сега трябва да направим качествен скок. Това означава да преминем от способността ни да реагираме на кризите към способността ни да предвиждаме кризите", изтъкна Мелони.

