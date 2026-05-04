Съдбовна среща: Папата приема Марко Рубио в ключов момент

04 май 2026, 14:19 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Папа Лъв XIV ще приеме в четвъртък сутринта (7 май) на аудиенция американския държавен секретар Марко Рубио. Той ще посети Ватикана и Рим на 7 и 8 май, съобщи изданието "Кориере дела сера". Мисията му цели подобряване на двустранните връзки, след критиките на Доналд Тръмп, насочени срещу папата и срещу Италия и италианския премиер Джорджа Мелони.

Във Ватикана Рубио ще има среща и с държавния секретар Пиетро Паролин.

В Рим Рубио ще има срещи на 8 май с външния министър Антонио Таяни и с министъра на отбраната Гуидо Крозето. Очаква се той да се срещне и с премиерката Джорджа Мелони, но засега официално потвърждение за подобна среща няма.

Остър тон

Критиките на Тръмп срещу папата дойдоха след призиви на Лъв XIV за мир по света, в частност в Иран и след критики на папата срещу лидери, които разпалват войни по света. В упреците си по адрес на Лъв XIV, който е първият папа от САЩ, Тръмп намекна, че той е бил избран за глава на Римокатолическата църква от конклава, само защото конклавът е искал да се хареса на американския държавен глава. Тръмп също така го нарече "слаб по отношение на борбата с престъпността" и "ужасен по отношение на външната политика".

Критиките на Тръмп срещу Мелони и Италия в по-общ план дойдоха, след като Мелони защити папата, суспендира споразумението за отбраната с Израел, който е съюзник на САЩ и отказа използването на италиански бази за бойни операции на САЩ в Иран.

 

Виолета Иванова Редактор
