Хванаха милион и половина къса контрабандни цигари

Милион и половина къса контрабандни цигари хванаха на границата с Румъния. Това съобщават на страницата на МВР в интернет.

В отдел “Противодействие на контрабандата“ в ГДГП е получена информация за румънски товарен автомобил и водач, който ще прекара към Румъния голямо количество цигари без акцизен бандерол.

Създадена е организация и служителите от РДГП – Русе са спрели излизащия от България товарен автомобил, управляван от 55-годишен румънски гражданин, на прехода Русе-Гюргево.

Граничните полицаи са извършили проверка съвместно с митнически служители, при която в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари (1 500 000 къса) от известна търговска марка, без акцизен бандерол.

Шофьорът на товарния автомобил е задържан. Случаят в докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство.

