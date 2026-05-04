Войната в Украйна:

Хванаха милион и половина къса контрабандни цигари

04 май 2026, 13:59 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Хванаха милион и половина къса контрабандни цигари

Милион и половина къса контрабандни цигари хванаха на границата с Румъния. Това съобщават на страницата на МВР в интернет

В отдел “Противодействие на контрабандата“ в ГДГП е получена информация за румънски товарен автомобил и водач, който ще прекара към Румъния голямо количество цигари без акцизен бандерол.

Създадена е организация и служителите от РДГП – Русе са спрели излизащия от България товарен автомобил, управляван от 55-годишен румънски гражданин, на прехода Русе-Гюргево.

Още: Контрабанда на цигари е ощетила Гърция с 1 милиард евро

Граничните полицаи са извършили проверка съвместно с митнически служители, при която в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари (1 500 000 къса) от известна търговска марка, без акцизен бандерол.

Шофьорът на товарния автомобил е задържан. Случаят в докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Европрокуратурата удари тютюневата мафия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гранична полиция контрабандни цигари нелегални цигари акцизен бандерол
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес