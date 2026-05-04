Русия гледа с безсилие: "Съюзникът" Армения е новата сцена на европейския елит под носа на Путин (ВИДЕО)

Десетки европейски лидери, а и канадският премиер Марк Карни, са в арменската столица Ереван за срещата на върха на Европейската политическа общност. Представителството е по-широко от рамките на ЕС, защото в групата са още Украйна, Обединеното кралство, Норвегия. България е представлявана от президента Илияна Йотова. Визитата на украинския президент Володимир Зеленски в страна, която все още е член на доминираната от Русия организация Общност на независимите държави (ОНД), е голямата тема.

Армения е част и от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) - алиансът за отбрана в орбитата на Москва. Не е тайна обаче, че Ереван, под управлението на премиера Никол Пашинян, иска да напусне съюза, да се освободи от връзките с Кремъл и да се доближи до Европейския съюз. Отношенията между двете страни се влошиха от есента на 2023 г., когато армията на Азербайджан нахлу в населения с етнически арменци анклав Нагорни Карабах и го превзе за около денонощие, без руските "миротворци" на място да сторят каквото и да било. Пашинян неведнъж повтаряше, че Русия е изоставила Армения: По адрес на Путин: Нищо не направихте да ни помогнете - арменският премиер за Нагорни Карабах.

Участието на Украйна на срещата в Ереван

През първия ден от посещението си в арменската столица Зеленски проведе двустранни срещи с министър-председателите на Обединеното кралство, Норвегия, Финландия и Чехия. След това, на 4 май, той взе участие в дискусията във „Вашингтонския формат“, в която участваха лидерите на Франция, Великобритания, Италия, Норвегия, Полша, Финландия, Канада, а също лидерите на ЕС Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според говорителя на украинския президент Серхий Никифоров двустранните срещи ще продължат и на 4 май.

Лидери от над 40 европейски държави се събраха на срещата на върха, за да обсъдят стратегии за прекратяване на войните в Украйна и Иран. „Ключът е повече сигурност и координация за всички нас“, заяви Зеленски в социалните мрежи след кацането си.

В края на срещите си на 3 май той заяви, че целите му от първия ден са се фокусирали предимно върху укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и осигуряването на енергийна подкрепа преди следващата зима, както и ускоряването на отпускането на заема от ЕС в размер на 90 милиарда евро за Киев.

Зеленски също така заяви на 4 май, че той и Фон дер Лайен са се споразумели да продължат със „сделката за дронове“ между Киев и ЕС. „Подготвяме план, който ще ни позволи да създадем необходимата инфраструктура за сигурност“, коментира президентът на Украйна: Мегасделка: Нидерландия ще похарчи близо 250 милиона за дронове за Украйна.

Това посещение е първото пътуване на Зеленски до Армения, откакто пое поста през 2019 г. Той се срещна за първи път с арменския министър-председател Никол Пашинян през 2023 г. - по време на среща на върха на Европейската политическа общност в Испания. Макар Пашинян да не е посещавал Киев по време на пълномащабната война на Русия, бившата му съпруга Анна Акопян пътува до столицата на Украйна през 2023 г. за официална среща на първите дами и господа.

Пашинян заяви по-рано, че Армения търси по-тесни връзки с Европейския съюз, въпреки че пълноправното членство остава несигурно. На фона на задълбочаващия се разрив с Русия арменският президент Вахагън Хачатурян подписа миналата година закон, с който официално започна пътят на страната по присъединяване към ЕС: Армения върви към ЕС и бяга от Русия: Последната законова стъпка е факт.

Киев поддържа добри отношения и с Азербайджан, основният регионален враг на Армения, през цялата пълномащабна война на Русия. Зеленски посети страната в края на април и подписа споразумения за сътрудничество с президента Илхам Алиев: "Да спрем да си играем с този остатък от СССР": Русия бърше сълзи, след като съюзник от нейната орбита поиска да прави оръжие заедно с Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Реакциите на чуждестранните лидери: Да дойдем в Армения, изглеждаше невъзможно преди няколко години

Върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас коментира перспективите за членство на Армения в ЕС по време на форума, като каза, че страната взема сама своите решения. Само след месец ще се проведат парламентарни избори. "Въпросът за европейската перспектива е в дневния ред, но изборът е на Армения", отбеляза ръководителят на европейската външна политика по време на пресконференция на 4 май.

Френският президент Еманюел Макрон по време на срещата подчерта значителните политически промени, настъпили в страната през последните години. Според него трансформацията на Армения е станала очевидна за международната общност. „Нека бъдем честни: преди осем години никой не би дошъл тук. Преди осем години тази страна се възприемаше на преговорната маса като де факто сателит на Русия. Фактът, че днес наблюдаваме толкова много първи посещения във вашата страна, е много показателен“, заяви той, цитиран от news.am.

Той подчерта ролята на министър-председателя Никол Пашинян, който според Макрон е преориентирал страната, като е направил мира и европейската интеграция свои приоритети. Макрон също така свърза промените, които се случват в Армения, с по-широки процеси в цяла Европа, включително съпротивата на Украйна и реформите в други страни от региона.

Чрез видеовръзка дори се включи азербайджанският президент Илхам Алиев, а Никол Пашинян каза, че се надява да има възможност да посети Азербайджан през 2028 г., когато там ще се проведе срещата на върха на Европейската политическа общност. Той припомни, че президентът на Азербайджан участва за първи път в събитие, което се провежда в Армения, макар и дистанционно. Пашинян добави, че Ереван и Баку взаимно са подкрепили кандидатурите си за домакини на срещи на върха на Европейската политическа общност. Това е от значение и предвид влошените отношения между Русия и Азербайджан заради свалянето на пътническия самолет на Азербайджанските авиолинии в края на 2024 г. от руска ПВО система. Тогава загинаха 38 души: Русия официално призна: Свалихме самолет и убихме 38 души, ще има компенсации.

Руските военни блогъри пощуряха

Всички тези изявления предизвикаха загриженост сред руските военни блогъри - т.нар. Z-канали. "Военен осведомител" отбелязва, че Армения все още е "официален военен съюзник на Русия и номинално член на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС)", но премиерите на "настоящите противници на Русия от страните от НАТО – Норвегия, Финландия, Обединеното кралство и Чешката република – се събраха, за да обсъдят подкрепата за Украйна, която президентът представлява там и с която Русия е във война. Нищо необичайно: това се случва на всеки, нали?", ядосва се блогърът.

Прокремълски акаунти и канали, идентифицирани в предишни дезинформационни кампании - като ukr_leaks и baltnews например - представят присъствието на Зеленски като целенасочено усилие на Запада да разшири „конфликта в Украйна“ към Южен Кавказ.

Според BBC Москва гледа с "раздразнение" на всичко, случващо се в момента в Ереван.

Междувременно България и Армения подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство (СНИМКИ).