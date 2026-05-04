Взели й близо 34 000 евро: Двама ало-измамници с обвинения

Двама ало-измамници измъкнали от възрастна жена близо 34 000 евро, но бързо били заловени от полицията и вече са с повдигнати от прокуратурата обвинения. Случаят е описан на страниците в интернет на МВР и Софийска градска прокуратура. Подробности можете да откриете ТУК и ТУК. Сигнал в Трето РУ подала 64 – годишна жена на 26 април. Пред разследващите тя заявила, че предния ден получила обаждане на личния си мобилен телефон от непознат, който се представил като инсп. Георгиев от Окръжно управление на МВР и й съобщил, че е попаднала в списък с лица, които ще бъдат изнудвани. Скоро след това последвали обаждания от мъж и жена от скрити номера, които поискали сумата от 50 хиляди евро и я заплашили, че ако не даде исканите пари, ще пострада.

Следващото обаждане било от представилия се за служител на реда, който казал на жената, че за да съдейства на полицията трябва да предостави сума, максимално близка до поисканата от измамниците.

Цялата сума е намерена

На 26 април, около 14 часа жената предала сак със сумата от 31 000 евро и 2000 лв. пред посочен от него адрес в ж.к. „Разсадника“.

След получения сигнал криминалисти започнали незабавно работа по случая. В екипа били включени и служители на охранителна полиция и криминалисти от Столичната дирекция.

За кратко време били установени и задържани авторите на престъплението – двама криминално проявени софиянци на 38 и 23 години, единият известен по линия „грабежи“, а другият – за кражба.

Иззета била и цялата парична сума, обект на телефонната измама, чрез процесуално-следствени действия и обиски у членовете на семействата на задържаните.

Задържани под стража

По случая е образувано досъдебно производство. След изтичане на 24-часовата мярка за задържане, на двамата е повдигнато обвинение за престъпление по чл.209 от НК и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо К.М. и И.А. Състав на съда се съгласи с искането на прокурора и наложи мерки за неотклонение “задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

