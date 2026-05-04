Повече от 1000 украинци са държани в плен в Русия от 2022 г.

Повече от хиляда украински военни и цивилни са държани в плен от Русия от 2022 г. , заяви в интервю за „Укринформ“ Богдан Охрименко, ръководител на секретариата на Координационния щаб за работа с военнопленниците.

„Русия планираше да превземе Киев за три дни, но силите за сигурност и отбрана отблъснаха настъплението. Въпреки това цивилни граждани и военни части, които се оказаха на пътя на настъпващите руски войски, се превърнаха в заложници на ситуацията. Повече от хиляда души са държани в плен от 2022 г.“, каза Охрименко.

Той добави, че Координационният щаб работи с руската страна, за да осигури освобождаването на тази категория затворници на първо място, тъй като лошата храна и медицинско обслужване, както и систематичното им малтретиране, им оказват сериозно влияние.

Още: Украйна и Русия си размениха по 193 военнопленници (ВИДЕО, СНИМКИ)

„Тези хора трябва да бъдат приоритет, защото времето им изтича“, посочи Охрименко.

Миналия месец в рамките на великденското примирие между Русия и Украйна бяха върнати значителен брой украински военнопленници, след като бяха в плен в Русия от 2022 г.

"Венец" на руското "великденско примирие": Разстрел на пленена украинска евакуационна група (ВИДЕО, 18+)