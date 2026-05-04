ALI се върнаха на сцената след шест месеца отсъствие с нова музика и нов басист

След шест месеца отсъствие от клубната сцена, алтернативната рок банда ALI заби в Stroeja с двучасов сет и нови песни. А феновете помогнаха на групата за изпълнението на едно от новите им парчета – "Positivity".

"Има една част, която публиката трябва да пее с нас. Текстът е: "We know you’re right, we just don’t care because it’s over". Колкото по-силно я извикате, толкова по-яко ще звучи в куплета. Първо, трябва да сте точни, второ – трябва да сте силни, защото ако не стане, не сме ние виновни, а вие." – пошегува се вокалистът Али Абдала, преди да започне изпълнението на "Positivity", а публиката веднага се включи в куплета.

Фотограф: Орлин Николов

Концерта започнаха с "Fame" – една от новите песни, за която от много дълго време музикантите загатват, но която най-сетне прозвуча на живо за първи път именно на сцената на Stroeja. Момчетата продължиха с "Dying Leonard" и "Time Bubble" – парчета, които свирят само по участията си, но хората вече знаят и разпознават, след което се върнаха към добре познатите на публиката песни като "Better Place", "The List", "Don’t Hate Me", "I Come From The Future" и други.

По време на концерта им официалния си дебют направи Милен Методиев, или просто Миленски – новият басист на ALI. От дете Миленски ври и кипи в музиката. Двамата с Али се познават още от времето, когато свирят в група Macrophone, а вчера публиката ги видя отново заедно на сцената. Въпреки че предпочита да си стои вкъщи и да не се занимава много-много с външния свят, Миленски доказа таланта си и умението бързо да влезе в ритъма на групата, а концертът миналата седмица показа колко добре момчетата са се сработили за само няколко месеца.

Отсъствието на ALI от клубната сцена си личеше в публиката, която беше зажадняла за тяхната музика. Феновете пееха и подскачаха заедно с Али, а новите им песни силно аплодираха.

Два часа, без почивка, момчетата забиха в Stroeja, а преди тях на сцената бяха младежите от новата група Mono and The Stereos. Те подгряха публиката с почти едночасов сет, включващ песни като "Yellow Dusty Road", "Can’t Buy Her Nice Things" и "Fallen Leaves" от дебютния им миниалбум "She’s a Bird". Mono and The Stereos е от онези групи, които бързо успяват да докоснат сърцата на публиката. Умело преплитат звуците на стария фолк, от който са вдъхновени, с инди рок и леко кънтри звучене. Една година след сформирането си, бандата вече има зад гърба си няколко сингъла и множество участия, както на българската сцена, така и в чужбина. В групата са Моно Николов – вокал и ритъм китара, Теодор Стоянов на цигулка и китара, Кирил Славчев на барабани и Светозар Славчев на бас.

Да подкрепяме българските изпълнители и песни призова вокалистът Али Абдала от сцената. "Съществува адска дискриминация срещу Югоизточна Европа от страна на Spotify и изобщо платформите, така че споделяйте българската музика и най-вече артистите, които пеят на български, защото това въобще не влиза в Spotify алгоритмите", каза фронтменът на ALI.

Групата завърши концерта си с парчето "Freedom", а Али слезе от сцената и отиде при публиката, за да забие солото на китарата си. След края на песента китаристът Петар Шварц се провика шеговито: "Търсим си вокал!". Такива са момчетата от ALI – свежи, енергични и изпълнени с талант.

Разбира се, публиката не пусна групата да си ходи, затова завършиха с още две песни "Introverse" и "Purification".