Забраниха на жени да разчистват последиците от пожара в Туапсе. Причината?

Местните власти в Туапсе и представители на Министерството на извънредните ситуации (МНС) са попречили на доброволки да участват в почистването на нефтени разливи по крайбрежието, съобщи кореспондент на „Комерсант“, който е присъствал на срещата между служители и доброволци. Според служителите забраната се дължи на „опасения за репродуктивното здраве на жените“. По-късно те повториха тази позиция на общо събрание на доброволците, молейки за „разбиране“.

Доброволците

Някои доброволци обаче не са съгласни с това решение. Други заявиха, че имат право сами да решат дали да участват в почистването и как да се грижат за здравето си. Припомняме, че през април Туапсе беше обект на няколко атаки с дронове, които доведоха до пожари в нефтената рафинерия и морския терминал и причиниха разлив на нефт. В района на Туапсе беше обявено извънредно положение на регионално ниво.

Междувременно, Сергей Бойко, началник на Туапсинския район, обеща в предаването „Соловиев на живо“ на 2 май, че градският плаж на Туапсе, замърсен от нефтения разлив, да бъде напълно почистен до 1 юни, за да може градът да бъде готов да посрещне туристи по време на летния сезон.

