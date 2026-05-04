Парламентът започна работа:

Зеленски в Ереван: Европа трябва задължително да е на масата за преговори с Русия

04 май 2026, 12:24 часа 347 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски в Ереван: Европа трябва задължително да е на масата за преговори с Русия

Европа трябва да има обща позиция и да присъства на мирните преговори с Русия, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван. "Поддържаме връзка със САЩ и разбираме техните възгледи и позиции. Но ще е добре да оформим един общ европейски глас", заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

"Трябва да намерим работещ дипломатически формат и Европа трябва да бъде на масата на каквито и да е преговори", добави той, повтаряйки призивите си за повече механизми за подкрепа за Киев като инициативата на НАТО "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) . 

"Нужно е да се фокусираме върху това какво ще правим, ако Русия не прекрати войната", каза още украинският държавен глава.

Още: Зеленски обяви мащабна реформа в армията: Започва демобилизация

Отделно в социалната платформа Х той обяви, че се е договорил с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен да се ускори работата по споразумение за дроновете с ЕС. "Договорихме се активно да задвижим споразумение за дроновете с ЕС и преразгледахме детайлите по това перспективно сътрудничество в сферата на сигурността", пише президентът на Украйна в публикацията си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Европейски съюз Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес