Зеленски в Ереван: Европа трябва задължително да е на масата за преговори с Русия

Европа трябва да има обща позиция и да присъства на мирните преговори с Русия, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван. "Поддържаме връзка със САЩ и разбираме техните възгледи и позиции. Но ще е добре да оформим един общ европейски глас", заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Трябва да намерим работещ дипломатически формат и Европа трябва да бъде на масата на каквито и да е преговори", добави той, повтаряйки призивите си за повече механизми за подкрепа за Киев като инициативата на НАТО "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) .

"Нужно е да се фокусираме върху това какво ще правим, ако Русия не прекрати войната", каза още украинският държавен глава.

Още: Зеленски обяви мащабна реформа в армията: Започва демобилизация

Отделно в социалната платформа Х той обяви, че се е договорил с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен да се ускори работата по споразумение за дроновете с ЕС. "Договорихме се активно да задвижим споразумение за дроновете с ЕС и преразгледахме детайлите по това перспективно сътрудничество в сферата на сигурността", пише президентът на Украйна в публикацията си.