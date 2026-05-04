Жена на няколко водки принуди самолет да кацне на Балканите (ВИДЕО)

Пиянска свада принуди полет на easyJet да кацне принудително в косовската столица Прищина. Всичко започнало след като жена „отпила глътка водка“ и се изплюла в лицето на друг пътник, предаде Daily Mail. Видеозапис, записан от ужасен очевидец и разпространен от The Sun, показва жена, за която се хвърля през средната пътека в опит да удари другата пътничка.

След това се вижда как стюард се опитва да успокои ситуацията, докато двама мъже пътници се замесват в схватката и в крайна сметка са ескортирани от самолета от охраната.

Самолетът каца аварийно

Полетът на нискотарифната авиокомпания в сряда е пътувал от Лондон Гетуик до Анталия в Турция, но е бил принуден да направи аварийно отклонение на 650 мили разстояние в Косово. Полицията на международното летище в Прищина влезе в самолета и изведе двамата пътници - мъж в зелено и жена в розово - от полета. Според свидетел, жената в розово е „отпивала“ водка от бутилка, преди да се нахвърли върху пътника.

Припомняме, че през септември 2025 г. полет от британския град Манчестър до турския град Анталия кацна аварийно в Солун, заради бой на борда. В основата на инцидента бил 35-годишен британски гражданин.