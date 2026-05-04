Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Арест за директора на производителя на руските ракети "Сармат". Замесен в клането в Буча ще води руските ВВС

04 май 2026, 13:54 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Russian Ministry of Defense
Арест за директора на производителя на руските ракети "Сармат". Замесен в клането в Буча ще води руските ВВС

Александър Гаврилов, директор на Красноярския машиностроителен завод, е арестуван във връзка със случай на злоупотреба. Заводът е известен с това, че произвежда руските ракети "Сармат", способни да носят ядрена бойна глава (стратегическо ядрено оръжия) и други балистични ракети. Информация за ареста публикува NGS24.RU, на база свои източници, добавяйки, че Гаврилов е планирал да се кандидатира на изборите за Законодателно събрание на Красноярския край тази есен като кандидат на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин. А РИА Новости, позовавайки се на свой източник, съобщава, че Гаврилов, който управлява "Красмаш" от 2018 година, е бил "задържан под стража във връзка със случай на злоупотреба" в края на април.

Депутатът от градския съвет на Красноярск Иван Петров, позовавайки се на свои източници, добавя, че следователи са работили в помещенията на завода в продължение на две седмици, а наказателното дело срещу Гаврилов е започнало по обвинение за подкуп от 3 милиона рубли.

ОАО "Красмаш" (Красноярски машиностроителен завод) е дъщерно дружество на ОАО "Държавен изследователски център "Макеев", а то е дъщерно дружество на "Роскосмос". Заводът е специализиран в производството на стратегически балистични ракети с морско и наземно базиране, включително ракетната система "Синева" (Р-29РМУ2) и междуконтиненталната балистична ракета "Сармат" (РС-28). Предприятието произвежда и гражданско оборудване за нефтената и газовата промишленост, топлообменници и технологично оборудване.

Още: "Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО)

Промяна в ръководството на руската армия

Междувременно РБК съобщи, че генерал-полковник Александър Чайко е назначен за главнокомандващ на Въздушно-космическите сили на Русия (ВКС, също и ВВС). Преди това генерал-полковник Виктор Афзалов водеше Въздушно-космическите сили на Русия. От 2019 г. Александър Чайко командва руската армия в Сирия, а от ноември 2021 г. до юли 2022 г. е командир на Източния военен окръг (ИЗОК).

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Въпрос на метри: Грешка в поставянето на бомба в Далечния изток на Русия спаси "Касапинът от Буча"

През март Европейският съюз наложи санкции срещу Александър Чайко и осем други командири на подразделения. Смята се, че те са замесени в убийствата на цивилни в Буча през март 2022 г., когато Чайко е бил командир на ИЗОК. Чайко е бил споменат преди това в европейски разузнавателен доклад. Според доклада, лично Путин е наредил засилване на охраната на генерала и назначаване на служители на ФСО след разногласия между службите за сигурност на закрита среща, на която са обсъждани украинските атаки срещу високопоставени руски военни - ОЩЕ: Преврат, вместо парад: Кой ще се осмели да свали Путин от власт?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
руска армия Красноярск Сармат война Украйна Буча руски ВВС Александър Чайко
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес