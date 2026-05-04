Арест за директора на производителя на руските ракети "Сармат". Замесен в клането в Буча ще води руските ВВС

Александър Гаврилов, директор на Красноярския машиностроителен завод, е арестуван във връзка със случай на злоупотреба. Заводът е известен с това, че произвежда руските ракети "Сармат", способни да носят ядрена бойна глава (стратегическо ядрено оръжия) и други балистични ракети. Информация за ареста публикува NGS24.RU, на база свои източници, добавяйки, че Гаврилов е планирал да се кандидатира на изборите за Законодателно събрание на Красноярския край тази есен като кандидат на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин. А РИА Новости, позовавайки се на свой източник, съобщава, че Гаврилов, който управлява "Красмаш" от 2018 година, е бил "задържан под стража във връзка със случай на злоупотреба" в края на април.

Депутатът от градския съвет на Красноярск Иван Петров, позовавайки се на свои източници, добавя, че следователи са работили в помещенията на завода в продължение на две седмици, а наказателното дело срещу Гаврилов е започнало по обвинение за подкуп от 3 милиона рубли.

ОАО "Красмаш" (Красноярски машиностроителен завод) е дъщерно дружество на ОАО "Държавен изследователски център "Макеев", а то е дъщерно дружество на "Роскосмос". Заводът е специализиран в производството на стратегически балистични ракети с морско и наземно базиране, включително ракетната система "Синева" (Р-29РМУ2) и междуконтиненталната балистична ракета "Сармат" (РС-28). Предприятието произвежда и гражданско оборудване за нефтената и газовата промишленост, топлообменници и технологично оборудване.

Промяна в ръководството на руската армия

Междувременно РБК съобщи, че генерал-полковник Александър Чайко е назначен за главнокомандващ на Въздушно-космическите сили на Русия (ВКС, също и ВВС). Преди това генерал-полковник Виктор Афзалов водеше Въздушно-космическите сили на Русия. От 2019 г. Александър Чайко командва руската армия в Сирия, а от ноември 2021 г. до юли 2022 г. е командир на Източния военен окръг (ИЗОК).

През март Европейският съюз наложи санкции срещу Александър Чайко и осем други командири на подразделения. Смята се, че те са замесени в убийствата на цивилни в Буча през март 2022 г., когато Чайко е бил командир на ИЗОК. Чайко е бил споменат преди това в европейски разузнавателен доклад. Според доклада, лично Путин е наредил засилване на охраната на генерала и назначаване на служители на ФСО след разногласия между службите за сигурност на закрита среща, на която са обсъждани украинските атаки срещу високопоставени руски военни.