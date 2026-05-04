"Русия обяви парад на 9 май, но няма да има военна техника. Ако това се потвърди, това ще бъде първият път от много години, в който страната няма да може да осигури оръжия за парада. Възможно е също така украински дронове да се появят по време на събитието". Това каза украинският президент Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Срещата е историческо събитие, защото Армения е част от ОНД (организацията-наследник на СССР) и ОДКС (военния съюз на ОНД), а сега е домакин на кажи-речи на среща с участието на кажи-речи всички членове на Коалицията на желаещите, която помага на Украйна да устои на руската военна агресия.

По-рано беше съобщено, че поради събития, свързани с годишнината от Деня на победата (9 май), мобилните телефонни услуги в Москва ще бъдат прекъснати в продължение на няколко дни - т.е., няма да има и мобилен интернет. Освен това руското военно министерство обяви, че конвой с военна техника няма да участва в парада на Червения площад на 9 май – за първи път от 2007 г. насам. Събитието ще се проведе в "съкратен формат" поради "терористична заплаха". Говорителят на руския диктатор Владимир Путин и на Кремъл Дмитрий Песков оправда "небрежната" церемония и с това, че Денят на победата тази година няма да е кръгла годишнина.

Отделно Песков обяви, че Путин ще произнесе важна реч по време на парада на 9 май. Той наблегна, че речта ще е свързана със световния мир.

