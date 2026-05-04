Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Зеленски: Русия не предвижда военна техника за парада на 9 май, украински дронове може да дойдат (ВИДЕО)

04 май 2026, 13:42 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм: Zelenskiy / Official
Зеленски: Русия не предвижда военна техника за парада на 9 май, украински дронове може да дойдат (ВИДЕО)

"Русия обяви парад на 9 май, но няма да има военна техника. Ако това се потвърди, това ще бъде първият път от много години, в който страната няма да може да осигури оръжия за парада. Възможно е също така украински дронове да се появят по време на събитието". Това каза украинският президент Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Срещата е историческо събитие, защото Армения е част от ОНД (организацията-наследник на СССР) и ОДКС (военния съюз на ОНД), а сега е домакин на кажи-речи на среща с участието на кажи-речи всички членове на Коалицията на желаещите, която помага на Украйна да устои на руската военна агресия.

От началото на май украинските дронове почнаха да притесняват по-сериозно руската столица, дотук през изминалата нощ появата им беше най-значима - ОЩЕ: Украйна упорито "тренира" за Деня на победата: Прицелва се и удари в Москва, близо до Кремъл (ВИДЕО)

По-рано беше съобщено, че поради събития, свързани с годишнината от Деня на победата (9 май), мобилните телефонни услуги в Москва ще бъдат прекъснати в продължение на няколко дни - т.е., няма да има и мобилен интернет. Освен това руското военно министерство обяви, че конвой с военна техника няма да участва в парада на Червения площад на 9 май – за първи път от 2007 г. насам. Събитието ще се проведе в "съкратен формат" поради "терористична заплаха". Говорителят на руския диктатор Владимир Путин и на Кремъл Дмитрий Песков оправда "небрежната" церемония и с това, че Денят на победата тази година няма да е кръгла годишнина.

Отделно Песков обяви, че Путин ще произнесе важна реч по време на парада на 9 май. Той наблегна, че речта ще е свързана със световния мир.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Рекордно нисък брой гости за парада за Деня на победата в Москва

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деня на победата Денят на победата Ден на победата Володимир Зеленски Парад на победата война Украйна украински дронове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес