Двама американски войници изчезнаха безследно при военни учения в Мароко

Двама американски военнослужещи са изчезнали безследно след международните военни учения „Африкански лъв 2026“ в Мароко. Съобщава се, че са изчезнали вечерта на 2 май. В ход е мащабна операция по издирването и спасяването им.

Според мароканските военни, изчезналите войници са били видени за последно близо до тренировъчния полигон Кап Драа на брега на Атлантическия океан. Там следите им са били изгубени. В издирването участват марокански, американски и други войски, участващи в учението, пише Bild.

Маневрите „Африкански лъв 2026“ започнаха в края на април в южния марокански град Агадир и ще продължат до 8 май. В тях участват близо 5000 войници от над 40 държави. Фази от учението се провеждат и в Тунис, Гана и Сенегал. Това е едно от най-големите военни учения в света. Целта на маневрите е да се упражнява взаимодействието между въоръжените сили на различните държави и да се укрепи регионалната сигурност в Африка, пише още германското издание.