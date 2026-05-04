Спорт:

Двама американски войници изчезнаха безследно при военни учения в Мароко

04 май 2026, 13:57 часа 355 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Двама американски войници изчезнаха безследно при военни учения в Мароко

Двама американски военнослужещи са изчезнали безследно след международните военни учения „Африкански лъв 2026“ в Мароко. Съобщава се, че са изчезнали вечерта на 2 май. В ход е мащабна операция по издирването и спасяването им.

Според мароканските военни, изчезналите войници са били видени за последно близо до тренировъчния полигон Кап Драа на брега на Атлантическия океан. Там следите им са били изгубени. В издирването участват марокански, американски и други войски, участващи в учението, пише Bild. 

Маневрите „Африкански лъв 2026“ започнаха в края на април в южния марокански град Агадир и ще продължат до 8 май. В тях участват близо 5000 войници от над 40 държави. Фази от учението се провеждат и в Тунис, Гана и Сенегал. Това е едно от най-големите военни учения в света. Целта на маневрите е да се упражнява взаимодействието между въоръжените сили на различните държави и да се укрепи регионалната сигурност в Африка, пише още германското издание.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мароко Военни учения американски военни американска армия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Африка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес