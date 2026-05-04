Нова ескалация? Иран е изстрелял две ракети по американски военен кораб в Ормузкия проток, САЩ отричат да има удар

Иран е изстрелял две ракети по кораб на Военноморските сили на САЩ, след като той се опитал да премине през Ормузкия проток, съобщи на 4 май полуофициалната иранска информационна агенция „Фарс“. Тя посочва, че американският кораб е бил „набелязан за ракетна атака, след като е пренебрегнал предупреждение от Военноморските сили на Ислямска република Иран“. Позовавайки се на местни източници, агенцията съобщава, че корабът е бил улучен от ракетите и „не е могъл да продължи курса си след ударите и е бил принуден да се оттегли и да напусне района“.

Твърди се, че корабът е плавал "в нарушение на морския трафик" край Джаск, на брега на Оманския залив. Ислямската република вече многократно е заявявала, че преминаването през Ормузкия проток е невъзможно без официално разрешение от Техеран и че всяко пренебрегване на това предупреждение ще срещне "решителна реакция" от страна на въоръжените сили.

САЩ отричат

Американските въоръжени сили отричат, че някой от корабите на ВМС е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток.

„Нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен“, заявява Централното командване на Щатите. „Американските сили подкрепят операция „Свобода“ и налагат морска блокада на иранските пристанища". Макар да отрича, че има ударени плавателни съдове, CENTCOM не споменава дали кораби на ВМС на САЩ са били подложени на обстрел, но не са били ударени.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Според данни на лондонската борса ICE фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ с доставка през юли са скочили след новината за атаката – от по-малко от 110 долара за барел цената се е вдигнала до 114 долара за барел в рамките на кратък период от време.

Американската операция за "спасяване" на блокирани кораби в Ормузкия проток

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че американските въоръжени сили ще започнат ескорт на блокирани кораби през затворения воден път и че ще реагират „решително“ на всякаква намеса в операцията.

"Страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток поради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо - те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си", написа републиканецът.

Не е ясно дали това ще бъде трайна мисия. "Напълно съзнавам, че моите представители водят много положителни разговори с Иран и че тези разговори могат да доведат до нещо много положително за всички. Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо – те са жертви на обстоятелствата", отбеляза още Тръмп.

В отговор Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток. "Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран", гласеше заканата.

Междувременно Иран предложи споразумение за мир със САЩ, което Тръмп отхвърли. В 14-точковото си предложение Техеран призова не просто за удължаване на примирието, а за прекратяване на войната. Предложението, насрещно на деветточковия план на САЩ, също така призоваваше Вашингтон да отмени санкциите срещу Ислямската република, да прекрати морската блокада на иранските пристанища, да изтегли силите си от региона и да прекрати всички военни действия, включително операциите на Израел в Ливан, твърди полуофициалната информационна агенция „Нур“, която има тесни връзки със службите за сигурност на страната.

Заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад заяви днес, че Иран „няма да се откаже от позицията си относно Ормузкия проток и няма да се върне към условията отпреди войната“. „Ормузкият проток принадлежи на Иран“, заяви той.

