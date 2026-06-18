Европа се готви за нова адска вълна с над 40°C през юни

След като Европа преживя първата си гореща вълна за годината през май, когато в някои части на континента температурите достигнаха 38 градуса, сега през май се очаква втора вълна, още по-силна от предишната.

Този път прогнозите са, че термометрите ще прехвърлят 40 градуса още тези дни.

Беше съобщено, че испанската държавна метеорологична агенция очаква първата гореща вълна за лятото. Очаква се термометрите на много места в страната да надхвърлят 40 градуса.

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5 - 10 градуса над нормалните на периода

Метеоролозите прогнозират широко разпространено и много интензивно повишаване както на дневните, така и на нощните температури в Испания през следващите дни. Горещата вълна ще обхване по-голямата част от континенталната част на Испания и Балеарските острови.

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Рубен дел Кампо, говорител на държавната агенция, посочи, че се очакват температури между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за това време на годината, както през деня, така и през нощта, предаде БНР.

Той обяви, че температурите ще надхвърлят 35 градуса и няма да падат под 20 градуса почти навсякъде, а в районите на североизточната, централната и южната част на полуострова ще бъдат над 40 градуса.

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На този фон държавната агенция предупреждава и за повишено ниво на риск от пожари, особено в северните райони.

Очаква се жегата да бъде съпроводена от сухи гръмотевични бури или бури с малко валежи.