37°C през май: До 5 години жегите по света ще са рекордни

През следващите 5 години средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива. Това се посочва в публикуван днес доклад на метеорологичната агенция на ООН и Метеорологичната служба на Обединеното кралство.

Средната годишна глобална температура близо до земната повърхност ще бъде между 1,3°C и 1,9°C над нивата от прединдустриалния период (1850-1900 г.), гласи годишният доклад, който предоставя регионални прогнози за температурите и валежите.

Климатът се затопля

Още: Поредни температурни рекорди във Великобритания

Вероятно глобалните средни температури ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите 4 след нея, предупреждават авторите на доклада.

Експертите са на мнение, че ще има година между 2026 и 2030 г., в която средните глобални температури ще надвишат тези от най-горещата година в историята досега - 2024 г., когато за първи път беше преминат прагът от 1,5°C над нивата от прединдустриалната ера.

"Има много ясни доказателства, че климатът се затопля и че средната глобална температура продължава да се покачва", коментира Мелиса Сийбрук, изследовател от Метеорологичната служба на Обединеното кралство.

Смята се, че температурите в Арктика ще се повишават по-бързо в сравнение с други региони, предаде БНР.

Източник: iStock

Още: 7 смъртни случая във Франция заради безпрецедентните горещини

Държавите по света обещаха в Парижкото споразумение от 2015 г. да се опитат да предотвратят повишаването на средната глобална температура с повече от 1,5°C над прединдустриалните нива - праг, над който се смята, че интензивността на тежките климатични явления ще нарасне.

Европа се задъхва

Жегите в Европа в момента са ясно доказателство за нетипичния ход на глобалния климат. Редица държави са свидетели на рекордно високи температури през май, като във Франция жегите взеха и жертви.

Особено тежка беше и ситуацията в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. За днес червен код е обявен в Болоня, Флоренция, Рим и Торино.

В Рим от горещината припадна богомолец. По време на редовната всеобща аудиенция на площад "Св. Петър" мъж припадна докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв XIV веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха богомолецът да се съвземе.

Според метереолозите тази майска гореща вълна е "екстремна", като температурите са с 8-9 градуса по-високи от обичайните за този период.