Европейците вече искат обкръжаване на Гренландия: Русия разтревожена заради изпращането на войски на НАТО

Под претекст за някаква измислена руска заплаха в Арктика НАТО засилва военното си присъствие в Гренландия. Това се оплакаха днес от руското посолство в Брюксел.

Руската дипломация изрази "сериозна загриженост" заради обявеното изпращане на допълнителни войски на НАТО в Гренландия от страна на няколко европейски членки на Алианса.  

"Вместо да извършва конструктивна работа в рамките на съществуващите институции, по-специално Арктическия съвет, НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера и засилва военното си присъствие там под измисления претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин", се казва в изявление на посолството в Брюксел, където се намира седалището на Атлантическия алианс. 

"Виждаме, че резонансните изявления от Вашингтон по темата за Гренландия се използват от Алианса изключително за прокарване на антируска и антикитайска програма", отбелязва посолството пред в. "Известия". "От европейците вече се чуват призиви за обкръжаване на острова и за изпращане на някакъв мащабен колективен десант."

"Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни "стражи, откровено насочени към сдържане на Русия", добавя руското дипломатическо ведомство.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
