Верстапен в центъра на нещо голямо: Мекис призна за ролята на Макс в решения, които остават скрити за широката публика

Директорът на Ред Бул Лоран Мекис даде информация за плановете му за отбора и коментира бъдещето на четирикратния световен шампион Макс Верстапен във Формула 1. Французинът сподели, че се стреми да върне тима на върха най-късно до 2027 година и отрече слуховете, че Верстапен ще напусне отбора.

В интервю за АФП Мекис заяви пълната си подкрепа към сънародника си Исак Хаджар, който кара едва втория си сезон във Формула 1 и първи рамо до рамо с Верстапен в Ред Бул. Той го определи като “солиден” и “много добре интегриран” в отбора.

"Не успяхме да дадем на Макс и Исак кола, която да има нужната постоянност и да имат необходимата сигурност", признава Макис. "Макс е в центъра на нашия проект. Той е с нас във всеки проблем. Замесен е във всичките ни стратегически решения за бъдещето", каза още Лоран Мекис.

"Празнувахме десет години на Макс в Оракъл Ред Бул Рейсинг. Докато успяваме да му даваме бърза кола година след година, ще го виждате усмихнат", обеща директорът.

През изминалия сезон Макс Верстапен бе на крачка от това да спечели шампионата, въпреки трудния старт. Към момента той се намира на седмо място във временното класиране, а Ред Бул се намира на четвърто място при конструкторите след отборите на Макларън, Ферари и Мерцедес.

