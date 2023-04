Френската пенсионна реформа е потвърдена

Пенсионната реформа цели да вдигне възрастта за пенсия на французите от 62 на 64 години, като обяснението за това са финансови рискове. Реформата предизвика вълна от протести след като Еманюел Макрон заобиколи парламента. Последва неуспешен вот на недоверие срещу правителството. ОЩЕ: Макрон действа без парламента и вдигна пенсионната възраст във Франция

Днес Конституционният съвет на Франция се произнесе по реформата, като той утвърди по-голямата част от законопроекта, включително ключовата мярка за повишаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години. Следователно емблематичната мярка на този спорен текст ще има силата на закон веднага след като Еманюел Макрон обнародва текста.

Оспорени са само някои разпоредби от Закона за изменение и допълнение на финансирането на социалното осигуряване за 2023, които не засягат същността на реформата. По-скоро става въпрос за незначителни аспекти от нея.

France's Constitutional Council has struck down some minor aspects of President Emmanuel Macron's pension reform but approved most of the bill, including the key measure of raising the retirement age from 62 to 64.



