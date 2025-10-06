Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка, излъгал и за дипломата си

Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка, а президентството на Франция съобщава, че държавният глава Еманюел Макрон е приел оставката. Оставката беше връчена ден след като Льокорню представи състава на правителството си, отбелязва Франс прес. Той прекара 27 дни на поста министър-председател - по-малко от всеки друг премиер в съвременната френска история.

С решението да се оттегли от премиерския пост Льокорню се превръща в трети френски министър-председател, който подава оставка за около година. Така страната отново се озовава в политическа задънена улица.

Льокорню беше назначен за премиер от Макрон на 9 септември.

Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.

Преди броени дни стана ясно и, че Льокорню не е уточнил в биографията си, че няма диплома за магистратура по право, каквато твърдеше, че има. Той е карал само първата година от обучението за тази магистратура. За валидна диплома за магистратура се изисква двугодишно обучение.

Това, че Франция беше без ново правителство в продължение на 26 дни, от 9 септември до вчера - 5 октомври, се случва за първи път от 1958 г. насам, припомни вчера френската медия "Брют".

