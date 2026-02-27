Любопитно:

На годишнината от убийството на Борис Немцов: Тревога в 13 региона в Русия заради ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 17:03 часа 229 прочитания 0 коментара
11 години - толкова изминаха от убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов. Той беше застрелян буквално в сянката на Кремъл - а кой го уби така и официално не беше разкрито. Но всички добре знаят - ОЩЕ: Разстреляха опозиционер №1 на Путин насред Москва

Немцов беше известен с откритата си позиция какво бъдеще чака Русия под управлението на Владимир Путин - авторитарно, крепящо се на корупция и обогатяване на елити, които крепят самият Путин на власт. Немцов прогнозираше, че този път ще доведе Русия до  нарастваща изолация, икономически кризи и социални проблеми.

Едно от най-известните изявления на Немцов е предупреждението му, че войната в Украйна, която започна де факто година преди политикът да бъде застрелян, ще има катастрофални последици не само за Украйна, но и за самата Русия. Той говореше за това как агресията на Путин срещу съседна държава неизбежно ще доведе до международна изолация на Русия, икономически загуби и вътрешнополитически сътресения - прогноза, която се сбъдна "от-до":

Въздушна тревога в Русия

Междувременно, в Русия масово е обявена въздушна тревога и то не каква да е, а "ракетна опасност". The Moscow Times съобщава за 13 региона, в които е въведен такъв режим (КАРТА). Един от регионите е Свредловск - на цели 1800 километра от Украйна. В Z-каналите вървят предупреждения за ракети "Фламинго", а OSINT каналът Drone Bomber обобщава (КАРТА), че на база данните именно от Z-канали изглежда поне 3 ракети "Фламинго" летят, следвайки извивките на река Дон - ОЩЕ: Дупка 30х24 метра в руски завод за ракети "Орешник" и "Искандер": Резултатът от удара с ракети "Фламинго" (СНИМКИ)

А на този фон - видеокадри от Дунава, от румънска страна, как руски дрон "Шахед" бива взривен над водите на една от най-големите реки в Европа при поредната руска въздушна атака в Одеска област:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
