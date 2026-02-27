На годишнината от убийството на Борис Немцов: Тревога в 13 региона в Русия заради ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

11 години - толкова изминаха от убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов. Той беше застрелян буквално в сянката на Кремъл - а кой го уби така и официално не беше разкрито. Но всички добре знаят - ОЩЕ: Разстреляха опозиционер №1 на Путин насред Москва

Немцов беше известен с откритата си позиция какво бъдеще чака Русия под управлението на Владимир Путин - авторитарно, крепящо се на корупция и обогатяване на елити, които крепят самият Путин на власт. Немцов прогнозираше, че този път ще доведе Русия до нарастваща изолация, икономически кризи и социални проблеми.

Едно от най-известните изявления на Немцов е предупреждението му, че войната в Украйна, която започна де факто година преди политикът да бъде застрелян, ще има катастрофални последици не само за Украйна, но и за самата Русия. Той говореше за това как агресията на Путин срещу съседна държава неизбежно ще доведе до международна изолация на Русия, икономически загуби и вътрешнополитически сътресения - прогноза, която се сбъдна "от-до":

Today marks the anniversary of the assassination of Russian opposition leader Boris Nemtsov



Boris Nemtsov, like many opposition figures, repeatedly raised concerns about Russia’s future under Putin’s leadership, warning of potential disasters. He always emphasized the dangers of… pic.twitter.com/Jkv1UlHz93 — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2026

Въздушна тревога в Русия

Междувременно, в Русия масово е обявена въздушна тревога и то не каква да е, а "ракетна опасност". The Moscow Times съобщава за 13 региона, в които е въведен такъв режим (КАРТА). Един от регионите е Свредловск - на цели 1800 километра от Украйна. В Z-каналите вървят предупреждения за ракети "Фламинго", а OSINT каналът Drone Bomber обобщава (КАРТА), че на база данните именно от Z-канали изглежда поне 3 ракети "Фламинго" летят, следвайки извивките на река Дон - ОЩЕ: Дупка 30х24 метра в руски завод за ракети "Орешник" и "Искандер": Резултатът от удара с ракети "Фламинго" (СНИМКИ)

A missile alert was issued in Novouralsk, Sverdlovsk region, around 1,800 km from Ukraine's border. pic.twitter.com/i684zLg3ze — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026

The Moscow Times reported missile danger alerts in at least 13 Russian regions today, eight of them for the first time. Authorities imposed flight restrictions at airports including Kazan, Orenburg and Saratov. https://t.co/LfZhaEtP37 pic.twitter.com/e2C2LDQtTd — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026

А на този фон - видеокадри от Дунава, от румънска страна, как руски дрон "Шахед" бива взривен над водите на една от най-големите реки в Европа при поредната руска въздушна атака в Одеска област:

A Romanian filmed the moment a Russian Shahed 136 kamikaze drone was shot down over the Danube during a morning attack on the south of Odesa region. #Ukraine pic.twitter.com/aZ9HzsW1D0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026