Зеленски умело кара САЩ да натиснат Путин: Украйна "има шанс" да приключи войната до ключова за Тръмп дата

Украинският президент Володимир Зеленски счита, че още преди ноември 2026 г. Украйна има шанс да сложи край на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Има възможност това да стане преди междинните избори в САЩ, каза украинският лидер в интервю за Sky News. "В момента мисля, че имаме шанс... Зависи от следващите няколко месеца дали ще имаме шанс да сложим край на войната преди есента. Преди изборите, важните, влиятелни избори в Съединените щати. Ако успеем да постигнем мир, тогава имаме прозорец на възможност. Този прозорец е отворен сега“, каза Зеленски.

Изборите в Съединените щати са насрочени да се проведат - в голямата си част - на 3 ноември 2026 г. В тези междинни избори отворени за заемане ще са всички 435 места в Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса) и 35 от 100-те места в Сената (горната камара), за да се определи съставът на 120-ия Конгрес. Ще се проведат и избори за губернатори на 39 щата и територии, избори за генерален прокурор, както и многобройни вотове на щатско и местно ниво.

Зеленски иска по-голям натиск на САЩ над Русия

Володимир Зеленски също така заяви, че САЩ имат възможност да сложат край на войната, но за да го направят, трябва да окажат по-голям натиск върху Москва.

Снимка: Getty Images

„Съединените щати са дори по-силни, отколкото си мислят. И аз наистина вярвам в това. Те могат наистина да окажат натиск върху Путин. Те могат да спрат тази война“, подчерта Зеленски в интервюто.

Той призова администрацията във Вашингтон да засили санкциите срещу семействата на руските лидери и да предостави на Украйна по-модерни оръжия, като изтъкна, че само засиленият натиск ще принуди Москва да приеме сериозно преговорите.

Междувременно за следващата седмица е планирана нова среща между Вашингтон, Киев и Москва, по време на която трите страни ще оценят възможността за постигане на напредък в организирането на среща между Зеленски и Путин.

