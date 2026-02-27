Спорт:

Кралят на силиконовите устни е открит мъртъв (СНИМКИ)

27 февруари 2026, 22:19 часа 687 прочитания 0 коментара
Кралят на силиконовите устни е открит мъртъв (СНИМКИ)

Британският инфлуенсър Джордан Парк, известен като "кралят на силиконовите устни", е бил намерен мъртъв в Лондон. Парк стана известен в социалните мрежи с многобройните си пластични операции - корекции най-вече на устните, но и на други части на лицето и тялото. 

Инфлуенсърът е бил намерен в безсъзнание в лондонския хотел Lincoln Plaza и по-късно е починал. Причината за смъртта все още не е окончателно установена — полицията третира случая като "необяснена смърт", а разследването продължава. Въпреки това се предполага, че смъртта му е свързана с поредна разкрасителна процедура, направена няколко дни по-рано, но конкретно каква — все още не е ясно.

Още: Вражда за храна: Инфлуенсър срина бизнес за милиони в Китай

Снимки: jordanjamesparke2

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Парк си е правил десетки пластични операции още от 19-годишна възраст, включително на носа, брадичката, челюстта, шията и филъри в устните. Както той самият е признавал приживе, похарчил е за тях стотици хиляди долари в опит да заприлича на своя идол Ким Кардашиян.

Заради отправени смъртни заплаха срещу Ердоган: Задържаха популярен турски инфлуенсър

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
починали инфлуенсър Джордан Парк
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес