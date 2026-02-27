Кралят на силиконовите устни е открит мъртъв (СНИМКИ)

Британският инфлуенсър Джордан Парк, известен като "кралят на силиконовите устни", е бил намерен мъртъв в Лондон. Парк стана известен в социалните мрежи с многобройните си пластични операции - корекции най-вече на устните, но и на други части на лицето и тялото.

Инфлуенсърът е бил намерен в безсъзнание в лондонския хотел Lincoln Plaza и по-късно е починал. Причината за смъртта все още не е окончателно установена — полицията третира случая като "необяснена смърт", а разследването продължава. Въпреки това се предполага, че смъртта му е свързана с поредна разкрасителна процедура, направена няколко дни по-рано, но конкретно каква — все още не е ясно.

Още: Вражда за храна: Инфлуенсър срина бизнес за милиони в Китай

Снимки: jordanjamesparke2

Парк си е правил десетки пластични операции още от 19-годишна възраст, включително на носа, брадичката, челюстта, шията и филъри в устните. Както той самият е признавал приживе, похарчил е за тях стотици хиляди долари в опит да заприлича на своя идол Ким Кардашиян.

Заради отправени смъртни заплаха срещу Ердоган: Задържаха популярен турски инфлуенсър