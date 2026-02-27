Има Ковид: Така в Русия забраняват протести за Телеграм. Сайтът на Роскомнадзор се срина след атака от сървъри и в Русия

Поне две шествия-митинг в Русия в защита на Телеграм (Telegram) и против ограниченията и бъдещото блокиране на мобилното приложение бяха спрени от местните власти. Става въпрос за Москва и за Иркутск.

В Москва събитието се организираше от опозиционната руска партия "Яблоко", която все още има присъствие и в руския парламент. А основанието за забраната - епидемиологичната обстановка и "мерките срещу разпространение на Ковид". Цитиран е и указ на кмета на руската столица Сергей Собянин от ... 2020 година! Не за пръв път в Русия събития, които са неизгодни и притесняват искрено руския диктатор Владимир Путин, биват спирани официално под предлог коронавируса.

В Иркутск, където пак "Яблоко" е организиратор, са по-откровени. "Мониторингът на медиите и интернет, включително приложения за съобщения и социални медии, разкри значително обществено внимание към предстоящото събитие. Мониторингът показва, че очакваният брой участници, които биха могли да присъстват на митинга, би представлявал заплаха за обществената безопасност на присъстващите на публичното събитие", гласи официално писмо на кметството на Иркутск според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Междувременно, срещу сайта на Роскомнадзор е имало кибератака. Самата агенция го казва в съобщения до най-големите руски медии - сайтът ѝ сега е недостъпен. А в съобщението се казва, че източници на атаката, която е тип DDoS (претоварване на сървъри с прекомерно голям трафик за кратко време), са сървъри, намиращи се в Русия, САЩ, Китай и ЕС, но се проследявало точно къде са.

