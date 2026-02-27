Лайфстайл:

Зеленски: С радост бих приел ядрено оръжие от Великобритания и Франция, но такова не ни е предлагано (ВИДЕО)

Украинският президент обяви още, че с радост би приел ядрени оръжия от Франция и Великобритания, но такива не са му били предложени. Володимир Зеленски направи това изявление в интервю с журналиста на Sky News Алек Роси. Роси попита дали твърденията на Русия са верни, че Украйна се опитва да придобие ядрени оръжия от Франция и Великобритания.

Така Зеленски отговори на безпочвените обвинения от руските власти. Той подчерта, че обикновено, когато Русия не успява да спечели на бойното поле, тя започва да търси ядрени оръжия на украинска територия. Същевременно президентът свърза подобна руска реторика както с подготовката за тристранната среща в Женева, така и с политически натиск. Същевременно, според президента, преди това в медиите е имало съобщения за възможността за създаване на „ядрен чадър“ в Европа.

Американците имат трудности да разчетат правилно Русия и да преценят кога лъже, заяви още украинският президент Володимир Зеленски в интервюто. Той уточни, че е казал на пратениците на Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, че е по-лесно да се приеме, че Русия лъже през цялото време. Той също така попита защо изборите в Украйна означават толкова много за руснаците и американците, но по-малко за украинците.

Зеленски заяви още, че изтегляне на войски от Краматорск и Славянск би оставило 200 000 жители в руска окупация. Той бе категоричен, че така тези цивилни ще са изправени пред екзекуции, принудителна мобилизация или затвор, както стана в Крим и Донбас.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
