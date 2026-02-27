Правителството на Гюров:

Руски удар по киевски ТЕЦ е отключил схема за присвояване на милиони, Украйна я пресече

27 февруари 2026, 14:32 часа 446 прочитания 0 коментара
Руски удар по киевски ТЕЦ е отключил схема за присвояване на милиони, Украйна я пресече

Службата за сигурност (СБУ), националната полиция и прокуратурата на Украйна разкриха схема за присвояване на 50 милиона гривни (около 980 000 евро), предназначени за спешни възстановителни работи в ТЕЦ „Трипиля“, Киевска област, след руски обстрел. Според пресслужбата на СБУ в организирането на схемата са участвали ръководителите на две фирми изпълнителки, които са извършвали строителни и монтажни работи в топлоелектрическите съоръжения.

Схемата

Отбелязва се, че между 2023 и 2025 г. фирмите са спечелили търгове и са сключили договори за изпълнение на държавни поръчки за възстановяване на ТЕЦ „Трипиля“ на обща стойност над 500 милиона гривни.

Още: Корупция при изграждане на укрития: Двама украински полковници са разкрити

Според материалите по делото обвиняемите изкуствено са завишили цената на услугите, строителните материали и техническото оборудване по време на ремонта на енергийно съоръжение и са разпределили получената „разлика“ между всички участници в схемата.

„Изпълнителите са закупували материали от контролирани компании на цени, които са с 30% по-високи от пазарните. По този начин между 2023 и 2025 г. те са превели почти 50 милиона гривни по сметките на свързани компании и са ги изтеглили в брой“, се посочва в съобщение на пресслужбата на СБУ.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Още: Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

По време на претърсванията от обвиняемите са иззети компютърно оборудване, мобилни телефони и чернова документация, съдържаща доказателства за престъплението. Правоохранителните органи са открили и над 19 милиона гривни в брой.

Шестима обвиняеми, грозят ги до 12 г. затвор

Пресслужбата на СБУ добави, че шестима обвиняеми, сред които трима организатори на схемата, двама ръководители на частни компании и техният съучастник, са обвинени по два члена от Наказателния кодекс: част 5 от член 191 „Незаконно присвояване и злоупотреба с имущество в особено големи размери“ и част 3 от член 209 „Легализиране (изпиране) на имущество“.

Извършителите ги грози до 12 години затвор и конфискация на имущество.

Още: Имало е опит за убийството на главния обвиняем за корупционния скандал "Мидас" в Украйна: Твърдение на украински олигарх

Снимка: Getty Images

Корупцията в енергийния сектор на Украйна

През ноември 2025 г. Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обявиха мащабна антикорупционна операция „Мидас“ в енергийния сектор. Според НАБУ основната дейност на престъпната организация е била систематичното извличане на незаконни облаги от контрагентите на „Енергоатом“, възлизащи на 10% до 15% от стойността на договорите.

По-късно Националното антикорупционно бюро на Украйна публикува някои от записите по мащабното дело. Те съдържат разговори на заподозрени лица за корупционни схеми. Бившият министър на енергетиката Герман Галущенко е част от схемата и наскоро бе заподозрян, след като неуспешно опита да избяга от страната: Неуспешният беглец от Украйна: Бивш министър е заподозрян в пране на пари чрез мащабна схема на отдалечен остров.

Основна фигура в операция "Мидас" е бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - продуцентът Тимур Миндич.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Украйна война Украйна корупция Украйна украинска енергетика
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес