Войната в Украйна:

Трамвай дерайлира в Милано, има загинали и ранени (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 21:22 часа 236 прочитания 0 коментара
Трамвай дерайлира в Милано, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Двама души загинаха и близо 40 са ранени след като трамвай излезе от релсите в италианския град Милано. Трамваят е от новите модели в действие в града и е дерайлирал близо до Централната гара. На място са изпратени 13 линейки.

Миланската транспортна компания-оператор изрази шок от случилото се, съчувствие на пострадалите и обяви, че работи с властите за изясняване на причините за инцидента.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Милано трамвай дерайлира
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес