Трамвай дерайлира в Милано, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Двама души загинаха и близо 40 са ранени след като трамвай излезе от релсите в италианския град Милано. Трамваят е от новите модели в действие в града и е дерайлирал близо до Централната гара. На място са изпратени 13 линейки.

İtalya Milano'da tramvay raydan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. pic.twitter.com/yye3BaovGO — TRT HABER (@trthaber) February 27, 2026

Миланската транспортна компания-оператор изрази шок от случилото се, съчувствие на пострадалите и обяви, че работи с властите за изясняване на причините за инцидента.