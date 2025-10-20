FT: Путин иска целия Донбас, Тръмп призовал Зеленски да приеме

Американският президент Доналд Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната по време на срещата между двамата в Белия дом в петък и е предупредил, че Путин е заплашил "да унищожи" Украйна, ако не се съобрази с исканията на Москва, пише в. "Файненшъл таймс". По време на срещата Тръмп е настоял Зеленски да предаде целия регион Донбас, който включва Руганска и Донецка област, на Русия, като многократно е повторил основните моменти от телефонния си разговор с руския президент ден по-рано, съобщи изданието.

Украйна в крайна сметка успя да си върне подкрепата на Тръмп за замразяване на настоящите фронтови линии, отбелязва "Файненшъл таймс". След срещата американският президент каза, че двете страни трябва да спрат войната на сегашните фронтови позиции.

В разговора си с Тръмп в четвъртък Путин предложи да размени малки райони в две южни области, разположени на фронтовата линия - Херсонска и Запорожка, в замяна за много по-големи части от Донбас, които в момента се намират под украински контрол. Това е по-малко от първоначалното искане на руския президент от 2024 година Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсонска и Запорожка област – площ от близо 20 000 кв. км., отбелязва изданието.

Говорителят на Зеленски не отговори веднага на искане за коментар, изпратено извън работно време, относно това дали Тръмп е оказал натиск върху украинския президент да приеме мир при условията на Русия. В четвъртък Тръмп и Путин се споразумяха да проведат втора среща на върха за войната в Украйна в рамките на следващите две седмици, предварително в Будапеща, след среща на 15 август в Аляска, която не успя да доведе до пробив.