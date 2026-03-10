Гаф: Видео на британски министър издаде тайна база в Украйна

Секретен британски обект в Украйна може да се окаже изложен на риск от руски удари, след като Министерството на отбраната на Великобритания публикува онлайн видеоклип, който според експерти разкрива местоположението му, съобщава "Daily Mail".

Във видео, публикувано онлайн, министърът по въпросите на отбранителната индустрия и готовността Люк Полард се разхожда из съоръжението и представя мащаба на британската помощ за Украйна.

Видеото е публикувано във връзка с материал на "Гардиън". Целта е била да се разкрие съществуването на обекта, където британски инженери помагат за ремонта на повредена украинска военна техника, без обаче да се разкрива точното му местоположение. Още: "Да не чакаме да ни затръшнат вратата": Путин поиска спиране на руските доставки на газ за Европа (ВИДЕО)

Според експерти обаче кадрите във видеото могат да позволят определянето на мястото. В тях се виждат гледки през прозорците на сградата, както и други детайли от околността, които могат да бъдат използвани за геолокация. Освен това Полард описва част от околната среда във видеото. По този начин, използвайки кадрите, теоретично може да бъде определено географското местоположение на базата, което би могло да я направи потенциална цел за руски ракети или дронове.

Няколко часа след публикуването му британското министерство на отбраната премахва видеото.

Процесът на определяне на местоположението на снимка или видеоклип чрез визуални детайли се нарича геолокация. При него могат да се използват ориентири, околни сгради, релеф, сенки и други елементи, които позволяват да се установи къде е заснет материалът. Още: Отложиха планираната среща между Украйна, САЩ и Русия: Каква е причината?

Според публикации в социалните мрежи видеото е събрало стотици хиляди гледания, преди да бъде свалено.

По време на посещението си Полард заявява, че обектът е пример за това как Великобритания прави нещо, което "никоя друга държава не е желала или не е могла да направи".

"Великобритания никога няма да се откаже от подкрепата си за Украйна и ние сме категорични: сигурността на Украйна е наша собствена сигурност", казва той.

След публикуването на видеото министърът беше критикуван онлайн, като според някои коментари подобни кадри могат да помогнат за разкриване на местоположението на обекта. Още: Битката за Гуляйполе: Окупиран ли е градът от руските части?

Матю Форд, доцент по военни изследвания в Шведския университет за отбрана, написа в профила си в социалната мрежа X: "Пълен провал. И много по-лош от половината глупости, които казахме тази седмица за Иран. Британското ръководство едва може да си връзва обувките, камо ли да води конвенционална война. Люк Полард трябва да подаде оставка!"

Самото съоръжение, подобно на още няколко обекта в Украйна, е било пазено в тайна дълго време, за да се избегне привличането на внимание и да се намали рискът от руски атаки.

UK defence ministry reveals it’s Ukraine-based repair centers where “UK engineers work alongside Ukrainian colleagues around the clock to get battle-damaged armoured vehicles back to the frontline faster.” https://t.co/NUiuLks0By — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 7, 2026

Обектът е създаден, за да подпомага украинските военни при ремонта на повредена техника, включително британските самоходни артилерийски установки AS-90. Базата може едновременно да ремонтира до 30 единици техника, включително артилерийски системи. На място няма британски военнослужещи, но работят инженери, свързани с британското министерство на отбраната, както и специалисти от компании като BAE Systems и AMS, които извършват ремонтите съвместно с украински екипи. Още: Украйна унищожи важни руски радари в Крим, обсипа Русия с 564 дрона за денонощие (ВИДЕО)

Полард заявява пред "Гардиън", чиито журналисти също посещават обекта и публикуват фотоесе, че самото му съществуване е "риск, който си струва да се поеме".

Автор: Джейми Бойс за Daily Mail

Превод: Ганчо Каменарски