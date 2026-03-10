Заради Иран и петрола Тръмп "помилва" Путин за Украйна. Украинска версия на ATACMS е близо (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Правим преценка на определени санкции, за да намалим цената на петрола. Има санкции срещу определени държави, които ще бъдат премахнати, докато нещата се успокоят. Може би няма да има нужда след това пак да ги налагаме, ще има толкова много мир. Когато дойде времето, американски военни кораби и партньорски военни кораби ще ескортират танкери през Ормузкия проток, ако има нужда". Думите са на американския президент Доналд Тръмп. Те са изключително показателни – уж световният миротворец, който подпали нова война, сега взема мерки на парче за последствията от нея и най-ясните за всеки последствия са цените на петрола и газа. Само че с мерки като гореописаните другата голяма война, която Тръмп щеше да решава за 24 часа, ще се усложни още повече и заплахата да има голям военен сблъсък между Русия и Европа при евентуално поражение на Украйна се увеличава драматично – ОЩЕ: Тръмп: Иран искаше да разработи ядрено оръжие, Путин остана впечатлен от нашата операция (ВИДЕО)

Trump on Russia:



We’re also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. We have sanctions on some countries, but we’re taking those sanctions off until this straightens out.



Then, who knows, maybe we won’t have to put them back on.



But when the time comes, the U.S.… pic.twitter.com/swAp2htguK — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Дали Тръмп вече е готов с това кои санкции ще сваля и кога ще стане това, тепърва ще се изяснява. Всъщност единствените санкции срещу Русия, които той наложи, бяха срещу "Лукойл" и "Роснефт", но постоянно САЩ дават нови и нови срокове напред във времето на двете компании да си продадат чуждестранните активи. Защо – изглежда Тръмп търси кой зависим от САЩ или директно американска компания като "Карлайл" да поеме тези активи – ОЩЕ: Нов телефонен разговор между Тръмп и Путин: За какво са разговаряли? (ВИДЕО)

"Хубавецът Тръмп – подпали война с Иран, провокира петролна криза и създаде условия да отмени санкциите срещу Русия, за да установи отношения с нея. Участваме в цирково представление", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер".

Умората и изтощението настъпват

И докато Тръмп говори и върши глупост след глупост, дори в Русия все повече се усеща умора от уж 3-дневната специална операция в Украйна, която продължава вече 5-та година. "Кога? Кога ще приключи всичко това. Определено има умора", коментира един от Z-пропагандистите в лицето на Иван Панков, докато все пак уверява как и Купянск, и там които трябва населени места в Украйна, в крайна сметка щели да бъдат завладени за "стратегическите цели на Русия". Как точно завладени – пример пореден наравно с думите на Панков:

Russian propagandist Ivan Pankin boldly says on live air that there is "fatigue". He wonders when it will finally end and when all the goals of the "special military operation" will be achieved. pic.twitter.com/ny8Fw75jIg — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026

A new "road of death" for Russians, after which they become "good". pic.twitter.com/daMRZz03mK — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026

А докато Русия завладява по около 100-тина метра дневно в Украйна и то не всеки ден, Украйна продължава да укрепва военно. Денис Щилерман, съосновател на украинската компания Fire Point, която е най-известна като създател и производител на ракетите "Фламинго" и серията далекобойни дронове FP, каза, че компанията му е близо до създаване на украински еквивалент на ATACMS. Става въпрос за балистична ракета, засега с името FP-9, която ще е с обхват 850 километра, ще лети със скорост 1000 метра в секунда ("Искандер" лети с 800 метра в секунда за сравнение) и чиито изпитания започват през лятото. Амбицията е с нея да може да се поразяват цели в Москва и Санкт Петербург - Щилерман каза, че да, много такива ракети ще бъдат свалени, но поне 25% ще преодолеят руската ПВО и 100% ще нанесат щети. Друга украинска балистична ракета – FP-7, със 150 килограма бойна глава, ще влезе на бойно дежурство от лятото. Тя е с обсег 200 километра и се движи със скорост от 1500 метра в секунда, като маржът ѝ за грешка е само 14 метра – ОЩЕ: С по-голям обхват и повече заряд: Усъвършенстват ключови украински дронове

Ukrainian engineers are working on a ballistic missile capable of striking targets in Moscow



Denys Shtilerman, co-founder and chief designer of the defense company Fire Point, said the new FP-9 missile will be able to overcome air defense systems more easily thanks to its high… pic.twitter.com/ZsI34nRKeI — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Колко точно Украйна успява да подобри възможностите на далекобойните си оръжия добре се видя за пореден път, след като в Донецк беше нанесен украински въздушен удар срещу голям обект със склад за руските версии на иранските дронове "Шахед", намиращ се на летище "Прокофиев". Дроновете се използват вече няколко години от Русия, след като Иран им ги достави първоначално и са много важен елемент във войната. Източници от руското министерство на извънредните ситуации казват пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, че няколко руски специалисти по дронове, командировани от икономическата зона "Алабуга" в Татарстан (там се намира основното производство на руските "Шахед"-и), са били ранени. Става въпрос за инженери, включително главен инженер Денис Закиров. Ранени са били и четирима руски оператори на дронове от елитното звено "Гром Каскад", което беше създадено от Дмитрий Саблин, член на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин:

Ukrainian drones struck a Shahed drone warehouse at Donetsk airport, Astra reports



The strike took place on March 7. The drones were stored in the new terminal of the destroyed Prokofiev Airport.



Several specialists from the Alabuga special economic zone in Tatarstan, where… pic.twitter.com/SAnqlBBCQa — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

И още – украински военни данни, цитирани от De Re Militari, сочат, че напоследък няма никакви атаки с руски далекобойни дронове БМ-35 и БМ-70 в област Суми. Какви точно са причините не е ясно – дали има проблем с производство и доставки или украинските системи за електронно заглушаване в областта за момента успяват да ги спират много ефективно, или нещо друго.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Абсолютно никаква промяна няма в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна. И на 9 март, както и на 8 март, е имало 130 бойни сблъсъка съгласно данните на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 251 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3887 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 250 нагоре. Руската армия е използвала цели 9812 FPV дрона, което с около 350 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 29 са отбити там, като отново в украинската сводка като места на боеве са посочени Покровск и Мирноград, явно защото там все пак има ограничени украински позиции и руснаците още не могат да поставят под сигурен пълен контрол цялата агломерация. Украински данни сочат, че в Мирноград руснаците поставят антени по покривите, за да осигурят по-голям обхват на дроновете си след спирането на Starlink и че само за 10-тина дни над 40 такива антени са били ударени от украински FPV дронове. Отделно, голямата кал и все още по-честите дъждове пречат на пехотните действия в агломерацията. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 28 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 13 руски пехотни атаки, а още по-на север, в Славянското направление (западно и северно от Северск) – 11 руски пехотни атаки, като руското военно министерство казва (без геолокализирани видеокадри), че е превзета Голубьовка, североизточно от Константиновка. Завзехме част от Минковка, водим боеве за Приволие в Славянското направление, твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Каналът пише и друго – че в Покровското направление Родинско, непосредствено северно от Покровск и западно от Мирноград, вече било изцяло превзето и прочистено.

🧬 Field research by the pilots of the 155th Mechanized Brigade in the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps.



The subject of observation: a typical Russian occupier.



Our FPV drone got stuck at the entrance to his hole. But instead of the instinct of… pic.twitter.com/m1blMUZysT — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) March 9, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец отчита успешни украински контраатакуващи действия в Запорожка област – както северно от Гуляйполе, така и в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област. Конкретно според неговите данни за Ореховското направление – украинците са влезли в Приморско и де факто половината населено място е тяхно, изтикали са руснаците на юг от Павловка, и след ожесточени боеве са си осигурили нови позиции в северната част на Степногорск. Това малко населено място е считано за опорната точка за защитата от юг на град Запорожие – ако то бъде превзето от руснаците и устойчиво овладяно, нищо няма да им пречи да стрелят с артилерия директно срещу Запорожие и това ще доведе до огромни разрушения. Украинските успехи обаче поставят нови дилеми за руското командване – къде да се преразпределят руски части приоритетно, защото няма как във всички направления руснаците да се справят с наличното. Например именно от Ореховското направление са прехвърляни руски части към Гуляйполе, дори към Константиновка и това съответно сега се вижда какво влияние оказва - ОЩЕ: Битката за Гуляйполе: Окупиран ли е градът от руските части?

Оценката на Машовец се подкрепя и от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Дори само за да поддържат темпото на военните действия, а не да напредват значимо, руснаците бяха принудени да хвърлят резерви например в Купянското направление. ISW казва на база геолокализирани видеокадри, че елитни руски десантчици от техните ВВС са прехвърлени на 7 март от Донецка област към Гуляйполе и към Олександриевското направление, северно от Гуляйполе. Генерал-майор Олександър Комаренко, представител на укаинския генщаб, заяви пред РБК Украйна, че почти цялата Днепропетровска област е очистена от руско военно присъствие – именно Олександриевското направление. Украинското настъпление там спря, укрепват се, утешава руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в дневния си обзор. Но че украинците имат позиции в Гуляйполе показват геолокализирани руски видеокадри от руски атаки с дронове срещу украински позиции в северозападната част на града:

Ukraine's Air Assault Forces killed 10 Russian troops and destroyed 2 vehicles and 3 quad bikes used for troop movement in a single strike near Poltavka, Oleksandrivka axis, the command announced. #Ukraine pic.twitter.com/daklLjWxBB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

В Лиманското направление 66-та украинска бригада публикува заснета с дрон бележка от руски войници, които молят да бъдат пленени, защото не са яли от 3 седмици:

"Ready to surrender. No strength left, haven’t eaten for 3 weeks. We need food and communication." - Russians on the Lyman direction are asking Ukrainian soldiers to take them prisoner because they are starving.



Operators of the "Steel Horsemen" battalion of the 66th Separate… pic.twitter.com/SWhh8CotMC — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026

Ukraine's Air Force continues striking Russian positions at the Krasnolymanska mine, targeting Rubicon Center for Advanced Unmanned Technologies units present in these buildings. #Ukraine pic.twitter.com/lrZSluW6W1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 137 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 80 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 122 дрона, съгласно сводката на украинските ВВС – на 10 места в Украйна е имало удари от останалите руски дронове, които не са били прехванати от украинската ПВО. Най-сериозно изглежда положението в Харков, където местният кмет Игор Терехов съобщи за четирима ранени, включително 10-годишно дете, както и в Днипро, където има 10 ранени (една жена е приета в болница) след попадения в жилищни сгради според военновременния административен ръководител Олександър Ганжа:

It is reported that there is a major fire in Kharkiv as a result of a drone attack. pic.twitter.com/KeNXLU1QPW — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026

Руското военно министерство съобщава за само 17 свалени далекобойни украински дрона над контролирана от руснаците територия, като 9 от тях са свалени над Крим. Там част от Севастопол пак остана без ток – защото руската ПВО не сваля всичко, но Русия така и не си е признала официално нито веднъж това:

Part of Sevastopol was left without electricity due to an accident at a 110 kV substation. There are also reports of a strike in Donetsk. pic.twitter.com/oCzLVx5o1i — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2026