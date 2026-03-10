Спорт:

Заради войната: Десетки отменени полети в Кипър

Общо 45 полета са отменени днес до и от летищата в Ларнака и Пафос на остров Кипър на фона напрежението в Близкия изток заради американско-израелската офанзива срещу Иран, съобщава в. “Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.

Отменени са 16 пристигащи и 13 заминаващи полета по маршрути, свързани с Близкия изток, до дестинации като Тел Авив, Бейрут, Доха, Дубай и Аман.

На летището в Пафос са отменени полети на „Райънеър“ до Аман.

Спасиана Кирилова
