7 коли блъскат бус: Ювелирна "операция" освободи воден за отчет за мобилизация мъж в Украйна (ВИДЕО)

Истински мини-екшън се разигра във Волинска област в Украйна, след като общо 7 автомобила устроиха преследване на микробус на украински териториален военен комисариат и го избутаха в канавката, за да освободят човек, който украинските военни бяха прибрали за отчет дали е годен за мобилизация.
Цялата сцена прилича на сцена от "Бързи и яростни". Атакуваният микробус е собственост на Териториален център за набиране на персонал и социална подкрепа (ТЦК) - органът, отговорен за военната служба.
🫨Seven cars chased a military recruitment van to free a mobilized man— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026
In Ukraine’s Volyn region, a scene resembling a real-life “Fast & Furious” unfolded. A group of people in about seven cars chased a service minibus belonging to the TCC — Ukraine’s Territorial Center of… pic.twitter.com/IsrcuiSTSh
След като преследвачите избутват военния микробус в канавка край пътя, мъжете, които го преследват, излизат от своите коли и чупят прозорец, за да извлекат прибрания от военните комисари мъж. Той е бил воден към наборен център.
Резултатът - един украински военнослужещ получил травма на главата, а друг получил порязвания и синини. Полицията издирва замесените, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.
