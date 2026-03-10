Лайфстайл:

7 коли блъскат бус: Ювелирна "операция" освободи воден за отчет за мобилизация мъж в Украйна (ВИДЕО)

10 март 2026, 8:20 часа 296 прочитания 0 коментара
7 коли блъскат бус: Ювелирна "операция" освободи воден за отчет за мобилизация мъж в Украйна (ВИДЕО)

Истински мини-екшън се разигра във Волинска област в Украйна, след като общо 7 автомобила устроиха преследване на микробус на украински териториален военен комисариат и го избутаха в канавката, за да освободят човек, който украинските военни бяха прибрали за отчет дали е годен за мобилизация.

Още: САЩ с нова маневра за мирa в Украйна. Чужденци с украинско гражданство да се мобилизират – идея (ОБЗОР - ВИДЕО)

Цялата сцена прилича на сцена от "Бързи и яростни". Атакуваният микробус е собственост на Териториален център за набиране на персонал и социална подкрепа (ТЦК) - органът, отговорен за военната служба.

След като преследвачите избутват военния микробус в канавка край пътя, мъжете, които го преследват, излизат от своите коли и чупят прозорец, за да извлекат прибрания от военните комисари мъж. Той е бил воден към наборен център.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Резултатът - един украински военнослужещ получил травма на главата, а друг получил порязвания и синини. Полицията издирва замесените, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Един милион доброволци в украинската армия: Все по-актуална тема в Украйна

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
украинска армия война Украйна мобилизация Украйна украински военни комисариати военен комисариат
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес