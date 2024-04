Германия: Атака с мачете в местен университет, нападателят е застрелян (СНИМКА)

Извиканите на място полицейски служители са открили огън по нападателя. Заподозреният 31-годишен германски гражданин по-късно е починал в болница, съобщава DW.

Служителите на реда отбелязват, че мъжът не е имал право да посещава библиотеката заради многократни нарушения на обществения ред.

Police in Germany shot a man who was allegedly wielding a machete at the University of Mannheim.



The suspect, a 31-year-old German national, later died in hospital.https://t.co/wLJAG1HTIv