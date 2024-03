Германия дава хиляди снаряди на Украйна, Белгия също обяви военен пакет (ВИДЕО)

Още: Германия: За Украйна има по-важни оръжия от "Таурус", ще ѝ дадем боеприпаси

Доставката на снаряди от запасите на Бундесвера не е единственият елемент в новия военен пакет на Берлин. В него влизат още 100 бронирани машини за пехотата и 100 транспортни средства. Общата стойност на пакета от помощи е около 500 млн. евро.

German Defense Minister Boris Pistorius announced that Germany will provide a new €500 million military aid package for Ukraine.



It will support Ukraine with ammunition supplies and plans to allocate 10,000 artillery shells from the Bundeswehr warehouses. The new aid package…