Германия допълни списъка с военна помощ за Украйна - ето с какво

Берлин е обещал да предостави на Киев нов пакет от военна помощ, включващ бронирани автомобили DACHS, товарни автомобили Zetros, мобилни антенни системи, дронове за разузнавателни мисии и десетки хиляди 40-мм боеприпаси.

Преди това германците обявиха, че пращат на Украйна 18 танка Leopard 2A6, 40 бойни машини на пехотата Marder и др.

