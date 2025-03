Германия нанесе 40-милионен удар по Русия

Германските митнически власти конфискуваха танкер от руския "сенчест флот", използван за заобикаляне на санкциите и продажба на петрол по света, съобщи списание "Шпигел". Задържаният кораб, "Евентин", плаващ под панамски флаг, се намира край бреговете на остров Рюген от средата на януари. С конфискацията Германия става собственик както на танкера, така и на превозваните 100 000 тона суров петрол на стойност 40 милиона евро.

Според източници от сферата на сигурността корабът ще получи нов флаг след окончателното решение за конфискация. Преди това германските власти водиха интензивни дискусии за съдбата на "Евентин", който бе на път от руското пристанище Уст-Луга към Египет. Още: Bloomberg: Тръмп пак помага на Путин, този път със сенчестия флот за петрол

В средата на януари танкерът загуби маневреност и започна да дрейфува около остров Рюген. Заради опасността от нефтен разлив корабът бе изтеглен и поставен под денонощно наблюдение на бреговата охрана и федералната полиция. В края на февруари ЕС официално го включи в списъка на руския "сенчест флот".

Русия продължава да изнася петрол за милиарди евро, като разчита на по-стари кораби, които не плават под руски флаг.

След включването на "Евентин" в списъка германското правителство реши да го конфискува, за да изпрати ясен сигнал към Москва, че няма да толерира транзита на руски петрол през Балтийско море.

В момента властите търсят начин безопасно да източат петрола и да определят бъдещето на танкера. Провинциалното правителство на Мекленбург-Предна Померания настоява за бързо решение, тъй като корабът създава екологични рискове и вреди на туризма в региона. Още: 16-и кръг санкции: ЕС спря руски телевизии, наказа кораби и банки, удари по окупираните земи и Беларус

Министерството на финансите, което отговаря за митническите операции, отказа коментар, позовавайки се на "текущите митнически мерки и съображения за сигурност".

Germany has confiscated the Eventin tanker — part of Russia’s “shadow fleet” — carrying a cargo of oil worth €40 million. pic.twitter.com/bHcLKnHtVA