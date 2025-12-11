Кабинетът подаде оставка:

Орбан: Има цивилизационен разпад на Европа и Тръмп го знае. Унгария от 15 години се бори против това

11 декември 2025, 14:24 часа 369 прочитания 0 коментара
Орбан: Има цивилизационен разпад на Европа и Тръмп го знае. Унгария от 15 години се бори против това

Новата стратегия за национална сигурност на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп показва, че Америка осъзнава, че цялата цивилизация в Европа е в упадък и разпад. Това написа днес в платформата Х унгарският премиер Виктор Орбан. Все така прокарвайки самоотвержено политиката на руския диктатор Путин, Орбан се оплаква и, че Европа била скъсала отношенията си с Русия, което било "грешка".

"Американците също виждат, че Европа е стигнала до стената на дълга икономическа задънена улица. Слаб съюзник не може да се защити и на него не може да се разчита и в международните отношения. 

Те виждат и цивилизационната криза на Европа. Виждат, че европейските цивилизационни ценности, демокрацията и свободният пазар са в опасност. 

Те също така виждат, че европейските либерали са изгорили мрежата от отношения, която някога е съществувала с Русия, което е било грешка. Според американските вземащи решения, отношенията на Европа с Русия трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво.

В обобщение: Америка има точно разбиране за упадъка на Европа. Те виждат упадъка в цивилизационен мащаб, срещу който ние в Унгария се борим от петнадесет години. Най-накрая не се борим сами срещу него", пише Орбан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в публикуваната миналата седмица Стратегия за националната сигурност на САЩ администрацията на Тръмп отправи много остри критики към ЕС, независимо от факта, че Съюзът остава ключовият партньор и съюзник на САЩ. Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

САЩ също така заявиха, че Старият континент бил заплашен от "цивилизационно заличаване" и трябва да промени курса си. САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Документът предизвика потрес в Европа, но Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, го нарече "най-важния и най-интересен документ през последните години".

Миналия месец САЩ отложиха за една година прилагането за Унгария на санкциите за употреба на руски петрол и газ, след като Орбан представи доводите си за получаване на отсрочка по време на среща с Тръмп в Белия дом, преминала в сърдечна атмосфера.

Още: Това е последният шанс за Европа - Украйна не може да я защитава вечно от Путин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Стратегия за национална сигурност на САЩ Европейски съюз САЩ Виктор Орбан
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес