Във вихъра на живота: Илиана Раева със СНИМКА от преди 40 години

Много от родните знаменитости обичат да споделят емоциите си със своите фенове, а социалните мрежи са перфектното място за това. С носталгичен кадър певецът Орлин Павлов наскоро развълнува последователите си в Instagram, но не само известните от сферата на изкуствата, умеят да разчувстват публиката си. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева определено може да развълнува всички.

42 години любов

Поводът една от последните ѝ публикации онлайн да не бъде подмината от различни медии е отбелязването на годишнината ѝ от брака ѝ с Наско Сираков. С ретро снимка от миналото в черно-бяло тя си спомни за един от най-хубавите моменти в живота си преди 42 години - сватбения ден. Кадърът развълнува последователите на Илиана Раева в социалните мрежи и бързо събра много коментари. Към спомена тя добави и още две актуални снимки в компанията на своя съпруг.

"Днес, 42 години заедно във вихъра и палитрите на живота! Обичам те!", пише тя към колажа.

"Всяка година, на днешния съдбовен ден…Благодаря ти, Живот мой! Обичам те, любов!", допълва Илиана Раева към друга публикация от днешния ден, на която позира с огромен букет цветя.

Илиана Раева и Наско Сираков са сред българските известни личности, чиято връзка е доказателство за истинска и силна любов, която не се изчерпва с времето.

