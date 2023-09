Германското "Възраждане" изпревари по рейтинг всички партии в коалицията на Шолц

Боят в популярна дискотека бързо прерасна в размирици, които сякаш отразиха политическото разделение в Германия по отношение на миграцията. Докато полицията правеше разследвания, крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) призова за протест срещу "насилието на мигрантите" и в рамките на два дни стотици местни жители излязоха по улиците.

Във връзка с боя, при който бяха ранени осем души, бившият полицейски служител Себастиан Випел, представител на партията в градския съвет на Гьорлиц, заяви: "Никога досега не сме имали такива неща... Агресорите съвсем очевидно бяха чужденци".

Инцидентът подхрани тезата, която AfD разпространява от години - че нарастващата имиграция застрашава германския начин на живот и прави страната по-малко сигурна.

Яна Любек, общински съветник от левицата, твърди, че AfD използва случая, "за да очертае една антиутопия, която никога не съм преживявала в Гьорлиц".

Градът отдавна е щастливо ловно поле за AfD - партията съставлява най-голямата група в градския съвет, а Випел почти спечели изборите за кмет там през 2019 г. Но сега популярността на партията, чиито части са обявени за екстремистки от германското вътрешно разузнаване, а един от лидерите ѝ ще бъде съден за използване на забранени нацистки лозунги, излиза отвъд тези източни крепости, пише Financial Times.

В национален мащаб тя получава над 21% подкрепа, изпреварвайки трите партии в коалицията на канцлера Олаф Шолц - Социалдемократите, Зелените и либералните Свободни демократи, пише FT, цитирайки данни от Wahlrecht към 25 септември. Първи са Християндемократите с 27,5 на сто.

