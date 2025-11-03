Година след смъртоносните наводнения: Премиерът на Валенсия подаде оставка

Премиерът на испанската автономна област Валенсия Карлос Масон обяви, че подава оставка. Той съобщи това в момент, в който се отбелязва годишнината от смъртоносните наводнения, в които загинаха 229 души, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА. Масон, който е член на консервативната Народна партия, каза, че е достигнал пределите на силите си и вече няма необходимата енергия да ръководи усилията за възстановяването на областта, като призова регионалният парламент да избере нов премиер.

Отказът на Масон досега да подаде оставка предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам.

"Знам, че допуснах грешки. Признавам това и ще живея с тях до края на живота си. Извиних се, ще го направя пак. Все пак никоя от тези грешки не беше с цел политически придобивки или злонамерени действия. Не знаехме, че дефилето на река Пойо прелива. Не знаехме, че има загинали до ранните часове на 30 октомври, както и че трагедията има такива мащаби и последици", заяви Масон по време на пресконференция.

Той добави, че регионалното правителство се нуждае от "нова ера" и призна, че, ако е зависило лично от него, е щял отдавна да подаде оставка, защото това е било "непоносим период" за него и семейството му.