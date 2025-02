Голям пожар в завод за пластмаса в Калуга (ВИДЕО)

Пореден огромен пожар избухна в Русия - този път в района на Калуга. Пламъци обхванаха предприятие за рециклиране и производство на пластмаса, като от руското министерство на извънредните ситуации твърдят, че руските пожарникари са успели да спрат разпространението на пламъците към помещения с готова продукция. Интересното е, че местният губернатор Владислав Шапша не обелва и дума за случилото се в официалния си канал в Телеграм до момента, а руското военно министерство не публикува сводка за атаки с дронове от тази нощ: Този път рано: Атака с дронове в Краснодарския край, цели пак са руски рафинерии (ВИДЕО).

A plastic manufacturing plant is on fire in Kaluga Oblast, Russia. The blaze is intensifying. pic.twitter.com/NxlcvgYnLA