Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) провежда претърсвания в Киев днес, 10 ноември, в помещения, свързани с Тимур Миндич, потвърждават източници от правоохранителните органи пред местни медии. Миндич е бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. Той е съсобственик на продуцентската компания на президента „Квартал 95“. Твърди се, че продуцентът е избягал преди претърсванията. НАБУ съобщи, че провежда мащабна антикорупционна операция в енергийния сектор съвместно със Специализираната антикорупционна прокуратура.

"Дейността на престъпна организация на високо равнище е документирана", се казва в изявление на агенцията. Според НАБУ групата „е създала мащабна корупционна схема за контрол над ключови държавни предприятия“, включително държавната агенция за ядрена енергия на Украйна "Енергоатом".

Претърсват дома и на бивш министър на енергетиката: кои участват в схемата според разследването?

Имало е още претърсване в дома на министъра на правосъдието Херман Халущенко, който беше министър на енергетиката от 2021 до 2025 г., пише Kyiv Independent.

УНИАН цитира думите на депутата Ярослав Железняк, според когото в записи се споменават хора, идентифицирани с следните прякори - „Карлсон“, „Професорът", „Тенорът“ и „Ракетата“, които според твърденията прикриват имената на следните лица:

  • „Карлсон“ – Тимур Миндич – бизнесмен и съсобственик на студио „Квартал 95“, сътрудник на президента Володимир Зеленски;
  • „Професорът“ – Херман Халущенко – министър на правосъдието и бивш министър на енергетиката;
  • „Тенорът“ – Дмитро Басов – изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на АД „НАЕК Енергоатом“;
  • „Ракетата“ – Игор Миронюк – бивш съветник на Халущенко, когато той заемаше поста министър на енергетиката. Преди това Миронюк е бил и помощник на украинския бивш депутат Андрий Деркач, който от 2024 г. е руски сенатор.

Аудиозаписите включват следните фрази, твърди Железняк: „Може ли да ми дадете малко оттук утре за заплатата ми?“; „Тези момчета няма да спечелят никакви пари"; „Аз ѝ плащам заплатата"; „Разбираш ли, че това е първото заседание на Министерския съвет, на което той ще присъства...“; „Това е просто магично. Освен това той ще има още един диамант, който да блести в короната му"; „Не искам да бъда заподозрян"; и др.

Според Олександър Абакумов, ръководител на детективската служба на НАБУ, агенцията и специализираната прокуратура провеждат операция „Мидас“, която продължава 15 месеца и включва повече от 70 претърсвания. В нея участват всички детективи на НАБУ.

Подкупи от "Енергоатом" и схема за защита на енергийни съоръжения

Антикорупционното бюро съобщи, че групата е събирала подкупи от изпълнителите на „Енергоатом“ в размер на 10–15 % от стойността на всеки договор.

„Всъщност управлението на стратегическо предприятие с годишни приходи от над 200 милиарда гривни (4,7 милиарда долара) се осъществяваше не от длъжностни лица, а от външни лица, които нямаха официални правомощия“, се посочва в изявление на НАБУ. Публикуваните записи разкриват гласове, които заговорничат да окажат натиск върху подизпълнителите, казват от агенцията. НАБУ твърди, че Миронюк и Басов са „поели контрола над всички покупки на компанията“. Аудиозаписите улавят „Ракетата" да нарича защитните съоръжения за енергийни обекти „загуба на пари“.

Според разследващите проектът е включвал 4 милиарда гривни (95 милиона долара) за защита на трансформаторни подстанции. Миронюк и Басов обсъждат, че са спечелили само 90 000 гривни (или долара - не става ясно) от предишен договор за 3 милиарда гривни (71 милиона долара), и решават да изчакат по-изгодна сделка, докато Русия вече е започнала да атакува енергийната инфраструктура на Украйна през септември.

Опитът за удар срещу антикорупционните органи е бил заради Миндич?

През последните месеци Миндич е в центъра на вниманието, като НАБУ разследва дейността на бизнесмена. Според източници на Kyiv Independent в правоохранителните органи разследването срещу него е било един от факторите, довели до опита на властите да ликвидират независимостта на антикорупционното бюро през юли - нещо, което завърши с масови граждански протести срещу Зеленски и в крайна сметка до отмяна на решенията: С нетипична бързина Зеленски подписа закона за връщане на независимостта на антикорупционните органи.

Миндич е бил разследван във връзка с производителя на дронове Fire Point, добавя изданието, позовавайки се на разследване на НАБУ срещу компанията. Fire Point отрича да има каквито и да било връзки с бизнесмена. Това е същата фирма, която прави и далекобойната ракета "Фламинго".

Новината идва дни след като разследване на "Украинска правда" показа, че бившият бизнес партньор на Зеленски е увеличил значително влиянието си през последните години.

Димитър Радев
