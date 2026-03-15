Войната в Украйна:

Робот се закани на Путин: Украйна разработва нова технология (ВИДЕО+СНИМКИ)

15 март 2026, 10:29 часа 472 прочитания 0 коментара
Робот ли ще сложи край на живота на руския диктатор Владимир Путин? В Украйна вече се тестват хуманоидни роботи Phantom MK-1, като крайната цел е те да станат пълноценни войници на фронтовата линия във войната с Русия. Страната се превърна в ключов глобален полигон за изпитания на нови военни технологии, включително тези роботи. Американската компания Foundation е изпратила два от тези роботи в Украйна през февруари за изпитания в бойни условия. Още: Търговийката с Русия е най-важното за Тръмп, Украйна вижда спасението във военните технологии (ОБЗОР - ВИДЕО)

Роботите имат човекоподобна форма, изработени от черна стомана и са оборудвани с тониран визьор на лицата си.

По време на демонстрации те показаха, че могат да използват различни видове оръжия, включително револвер, пистолет, пушка и пушка M-16. Това е първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи. Foundation вече е осигурила договори на стойност 24 милиона долара от армията, флота и военновъздушните сили на САЩ.

Съоснователят на Foundation Майк Ле Бланк заяви, че роботите могат да действат без умора или страх в екстремни условия и в крайна сметка могат да заменят хората на бойното поле.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Военно-технологичното развитие на Украйна е впечатляващо и всеки, който гледа малко по-далеч от носа си, го вижда. Ле Бланк съобщи пред списание Time, че за тестове в Украйна вече са изпратени два хуманоидни робота. Ле Бланк е категоричен, че именно в Украйна военното дело с бързи темпове превръща роботите в основно оръжие - "наистина шокиращо".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Русия роботи война Украйна фронтова линия хуманоидни роботи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес