Робот ли ще сложи край на живота на руския диктатор Владимир Путин? В Украйна вече се тестват хуманоидни роботи Phantom MK-1, като крайната цел е те да станат пълноценни войници на фронтовата линия във войната с Русия. Страната се превърна в ключов глобален полигон за изпитания на нови военни технологии, включително тези роботи. Американската компания Foundation е изпратила два от тези роботи в Украйна през февруари за изпитания в бойни условия. Още: Търговийката с Русия е най-важното за Тръмп, Украйна вижда спасението във военните технологии (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukraine tests humanoid robots Phantom MK-1 on the front line



Ukraine has become a key global testing ground for new military technologies, including the humanoid robots Phantom MK-1.



Роботите имат човекоподобна форма, изработени от черна стомана и са оборудвани с тониран визьор на лицата си.

По време на демонстрации те показаха, че могат да използват различни видове оръжия, включително револвер, пистолет, пушка и пушка M-16. Това е първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи. Foundation вече е осигурила договори на стойност 24 милиона долара от армията, флота и военновъздушните сили на САЩ.

Съоснователят на Foundation Майк Ле Бланк заяви, че роботите могат да действат без умора или страх в екстремни условия и в крайна сметка могат да заменят хората на бойното поле.

Военно-технологичното развитие на Украйна е впечатляващо и всеки, който гледа малко по-далеч от носа си, го вижда. Ле Бланк съобщи пред списание Time, че за тестове в Украйна вече са изпратени два хуманоидни робота. Ле Бланк е категоричен, че именно в Украйна военното дело с бързи темпове превръща роботите в основно оръжие - "наистина шокиращо".

Foundation has delivered two Phantom MK-1 humanoid robots to Ukraine for testing, the company told Time. Co-founder Mike LeBlanc called what he witnessed in Ukraine "truly shocking," describing it as "a full-scale robot war where the robot is the primary fighter."

