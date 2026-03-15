Заради разлив на гориво след руски удар: Молдова обяви тревога

15 март 2026, 18:20 часа 491 прочитания 0 коментара
Заради разлив на гориво след руски удар: Молдова обяви тревога

.Молдова обяви екологична тревога след разлив на гориво в река Днестър, предизвикан от руски военен удар в Украйна, съобщи правителството. Властите „обявиха състояние на екологична тревога в басейна на река Днестър за срок от 15 дни, считано от 16 март 2026 г.“, се посочва в изявление на правителствения кризисен център CNMC. Смята се, че разливът на гориво е бил причинен от руска атака срещу водноелектрическата централа „Днестър“ в Украйна на 7 март.

Украинските власти за първи път съобщиха за замърсяване на реката на 10 март в близост до Лядова и други населени места, определяйки инцидента като „проява на екологичната агресия на Русия“. Замърсяването бързо се премести надолу по течението към Молдова, където аварийните екипи инсталираха абсорбиращи бариери и призоваха жителите да следват официалните указания, докато ситуацията остава нестабилна, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

Молдовските власти призоваха няколко общини да не пият, да не готвят и да не използват по никакъв друг начин вода от река Днестър до второ нареждане, а в някои райони водоснабдяването беше преустановено. Количеството разлято гориво не е известно, но украинските власти описаха инцидента като „мащабно изтичане“.

Румъния изпрати 10-членен аварийно-спасителен екип в района на 14 март със специализирано оборудване и материали, след като Молдова официално поиска помощ от ЕС. Обявеното състояние на тревога е „превантивна мярка, която позволява на държавата да действа бързо и координирано за защита на общественото здраве, околната среда и инфраструктурата за водоснабдяване“, заяви CNMC.

Както Украйна, така и Молдова подчертаха, че Днестър е критичен източник на вода и че нефтопродуктите заплашват водния живот, като блокират кислорода и светлината. Министърът на околната среда на Молдова Георге Хайдер обвини Русия, че е „единствената отговорна за замърсяването“. „Това, което виждаме днес, не е природно бедствие, а пряко следствие от войната на нашата граница“, каза той. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Молдова Екологична катастрофа разлив
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес