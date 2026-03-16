НА ЖИВО: В Москва ли се възстановява новият върховен лидер на Иран?

16 март 2026, 0:01 часа 383 прочитания 0 коментара
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей в момента е в Москва, където се лекува в една от резиденциите на руския президент Владимир Путин. Това съобщава AJ Jariba, позовавайки се на източник, близък до новия върховен лидер. Според изданието, Хаменей се е нуждаел от операция в резултат на ударите на САЩ и Израел. Той е бил транспортиран до Москва с руски военен самолет като част от строго класифицирана операция.

