Зеленски към депутатите: Ако не служите в парламента, ще служите на фронта.

Украинските депутати ще трябва или да „служат“ във Върховната рада, или да отидат на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти, отбелязвайки, че от първите дни на пълномащабното руско нахлуване е имало депутати, които са искали да подадат оставка.

„Желанията и нагласите може да са различни, но ние сме в състояние на война и нашата държава трябва да бъде защитена. Следователно, членовете на парламента или ще трябва да служат в парламента в съответствие с украинското законодателство, или съм готов да обсъдя с парламентарните представители закон за промени в мобилизацията, така че членовете на парламента да могат да отидат на фронта. Ако не служиш на държавата в парламента, служи на държавата на фронта“, подчерта той.

Третият вариант, добави Зеленски, е по някакъв начин да се промени законодателството и да се проведат избори. „Но аз смятам, че изборите са невъзможни по време на война и има съответните правни трудности“, каза държавният глава. Говорейки за текущата работа на депутатите, той отбеляза, че „може да има много различни причини, много лични оценки“, но „ситуацията трябва да бъде коригирана“.

Зеленски също така подчерта, че опозицията в Радата не гласува за определени важни законопроекти. И дори за закони, които не се считат за „горещи“, винаги са необходими преговори и обширни убеждавания с опозиционните сили, за да се демонстрира единство. „Но отвъд думите, трябва да го демонстрираме чрез действия. Затова трябва да се стегнем. Ще говоря с лидера на мнозинството. Трябва да съберем сили и да вземем решение. Да доживеем до края на войната, да си сътрудничим, да гласуваме, да приложим съответните закони, изменения, кадрови решения и т.н. или да променим закона и да позволим мобилизирането на депутати, които не са готови да продължат да работят в парламента“, каза президентът.

Нова коалиция

Говорейки за призивите за създаване на нова коалиция във Върховната рада, той изрази мнение, че това не би било нито полезно, нито необходимо. „Често звучи като лозунг – „коалиция за национално единство“, но какво всъщност трябва да бъде това? Коалиция за национално единство е, когато се гласуват и прилагат необходими закони или реформи, насочени към национално единство, а не към постигане на някакви много тесни политически цели по време на война“, подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че ако съществуваше политическата конструкция на „коалиция за национално единство“, никой изведнъж нямаше да започне да работи по различен начин. „Ще работят един месец, а след това всички ще започнат отново да се карат помежду си. Това е присъща характеристика на парламентаристите. Нека се стегнат, да се възстановят малко и да се върнат на работа“, каза държавният глава.

Президентът отбеляза също, че макар да е възможно да се обсъждат някои нови проекти на кодекси или определени вътрешни въпроси, въпросите, свързани с отбраната и финансите на Украйна, не трябва да се обсъждат подробно. „Защо един закон, независимо дали е от ЕС или от МВФ, се нуждае от хиляда изменения? За кого са тези изменения? Защо тази една партия, „Слуга на народа“, трябва да седи и да внася тези изменения? Парламентарна криза? Знаете ли, кризата е в главите на хората. Сега не говоря за обществото, а за някои от така наречените „етатисти“. Криза винаги настъпва, когато търсиш такава и определено не я решаваш“, каза Зеленски.

Депутатите са уморени

Както УНИАН съобщи по-рано, Александър Юрченко, член на парламента от групата „Възстановяване на Украйна“, отбеляза, че десетки членове на парламента от партията „Слуга на народа“ са подали оставки. Според него този брой варира между 50 и 60 души. Според Юрченко, причините вероятно са дългият парламентарен мандат, умората и ниската заплата от 50 000 гривни.